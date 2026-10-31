Mesaje Ro-Alert în 6 județe din România, după ce o nouă dronă a pătruns în spațiul aerian național dinspre Republica Moldova. Mai multe avioane F-16 au fost ridicate de la sol. Reacția Ministerului Apărării Naționale

În cursul zilei curente, a fost emis un mesaj Ro-Alert la nivelul județului Iași, după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova. Aparatul de zbor ar fi dispărut de pe radar în zona localității Țibirica, raionul Călărași. Două avioane F-16 românești au fost ridicate de la sol.

Update 18:51. Alerta aeriană a fost extinsă pentru populația din județul Suceava, fiind transmis mesaj RO-Alert la 18:44.

Update 18:30. Au fost emise mesaje Ro-Alert pentru 5 județe din țară: Iași, Vaslui, Neamț, Botoșani, Bacău. O nouă țintă aeriană a intrat neautorizat în spațiul aerian național dinspre Republica Moldova, anunță MApN.

„Update 4: Alerta aeriană a fost extinsă pentru populația din județele Botoșani și Bacău, fiind transmise mesaje RO-Alert la 18:10, respectiv 18:15. O nouă țintă aeriană a intrat neautorizat în spațiul aerian național dinspre Republica Moldova. Update 3: Au decolat două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriana de la Fetești și un elicopter IAR-330 SOCAT”, transmite MApN.

Update 18:10. Alerta aeriană a fost extinsă și pentru alte județe. A fost emis mesaj Ro-Alert și pentru județele Vaslui și Neamț.

”În urma notificării de către SMFA din cadrul MAPN despre posibilitatea pătrunderii unei drone în spaţiul aerian naţional, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis două mesaje de avertizare RO-Alert, unul pentru populaţie din judeţul Iaşi, iar cel de-al doilea pentru populaţia din judeţul Neamţ. Recomandăm cetăţenilor să îşi păstreze calmul, să manifeste vigilenţă şi să respecte indicaţiile transmise prin mesajul de avertizare. În cazul în care observă obiecte căzute din spaţiul aerian, să nu se apropie de acestea şi să anunţe imediat autorităţile, apelând numărul unic de urgenţă 112”, au transmis autorităţile din cele două judeţe, arată News.ro.

Două aeronave F-16 au decolat de la Baza 71 Câmpia Turzii, după ce radarele MApN au detectat o țintă aeriană la 10 kilometri de granița cu Republica Moldova. Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Iași, la ora 17:04.

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„În după-amiza zilei de 31 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană, ce evolua la 10 km de granița cu Republica Moldova. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de alertare a populației din nordul județului Iași, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 17.04. Revenim cu detalii pe masura ce acestea vor deveni disponibile”, a transmis Ministerul Apărării Naționale în urmă cu scurt timp.

A fost emis mesaj Ro-Alert în județul Iași

În urma situației, autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert în județul Iași.

„ALARMĂ AERIANĂ (posibilă incursiune de drone). Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, arată în mesajul Ro-Alert.

Mai multe videoclipuri încărcate în spațiul online arată că aparatul de zbor ar fi trecut deasupra localității Breazu, arată Ziarul de Iași.

Aparat de zbor interceptat în spațiul aerian al Republicii Moldova

Alerta din România a fost emisă în timp ce autoritățile din Republica Moldova anunțau că o dronă a pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării. Aparatul de zbor a fost detectat la ora 16:24, venind din regiunea ucraineană Odesa și îndreptându-se spre localitatea Plopi, din raionul Rîbnița. Autoritățile moldovene au restricționat spațiul aerian din nordul țării, apoi și pe cel din zona centrală, după ce drona a fost detectată în raionul Telenești. Aparatul a dispărut de pe radare la ora 16:54, în apropiere de localitatea Țibirica, la circa 30 de minute după intrarea în spațiul aerian al Republicii Moldova.