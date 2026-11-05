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Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite în România, anunță o posibilă schimbare a politicii SUA față de Rusia și Ucraina

Elena Popescu
Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite în România
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Fostul ambasador al Statelor Unite în România, Adrian Zuckerman, susține că rezultatul alegerilor americane de la jumătatea mandatului reflectă nemulțumirea populației față de politicile administrației Donald Trump.

”Poate n-a fost așteptat la nivelul la care a ieșit, dar e o mare frustrare în America, cu războiul din Iran, cu prețurile de benzină, motorină, cu inflația, cu costul de viață. Este o nesatisfacție, în același timp, cu pozițiile administrației despre ruși, despre Ucraina”, a declarat fostul ambasador, la B1 TV.

Adrian Zuckerman: ”Politica față de Europa, România, Rusia și Ucraina, și Israel o să se schimbe în favoarea Europei”

De asemenea, fostul ambasador a precizat că politica SUA se va schimba în ceea ce privește războiul din Ucraina.  El consideră că noul context politic de la Washington va avea efecte pozitive pentru România.

”Poporul american susține Ucraina, bazat pe sondajele pe care le-am văzut eu (…), 70%-80% din poporul american susține Ucraina și e împotriva agresiunii care vine de la Putin și din Rusia. Așa că eu cred că mulți o să îndrepte politica externă ca să arate acest lucru (…), că au interese, au învățat o lecție dură ieri și o să se schimbe. Eu cred că politica față de Europa, România, Rusia și Ucraina, și Israel o să se schimbe în favoarea Europei, în favoarea României, în favoarea Ucrainei și împotriva Rusiei. Mi-e greu să cred, bazat pe sondaje, că o să se schimbe în direcția cealaltă”, a declarat Zuckerman.

Adrian Zuckerman a fost numit de Donald Trump ambasador al SUA la București și a ocupat postul în perioada decembrie 2019 – ianuarie 2021.

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