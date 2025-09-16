Dinamo, victorie la scor de forfait la Ploiești, 3-0 cu Petrolul. De ce este NEMULȚUMIT croatul Zeljko Kopic

Dinamo București s-a impus în deplasarea de la Ploiești la scor de forfait, 3-0 pe terenul Petrolului, în etapa a 9-a Superligii. În urma acestei victorii, „câinii” au urcat pe locul 3 în clasament.

Cu toate că echipa sa a arătat un joc solid, antrenorul croat Zeljko Kopic a fost nemulțumit după meci.

Ce nemulțumiri are Kopic

Pe „Ilie Oană”, scorul a fost deschis de Cârjan, în minutul 45. După o oră de joc, Armstrong a punctat pentru 2-0, iar în cel de-al treilea minut de prelungiri Sivis a închis tabela, 3-0 pentru Dinamo.

La finalul partidei, antrenorul oaspeților, Zeljko Kopic, s-a arătat nemulțumit de un aspect – subțirimea lotului, după cum a dat de înțeles croatul. Tehnicianul „câinilor” mai vrea transferuri la echipă și a cerut conducerii să se ocupe de asta.

„Petrolul a fost fantastică în defensivă în prima repriză. Ei au câștigat dueluri, noi am avut posesie fără ocazii. Prima oară când am reușit o pasă progresivă, am marcat. Am făcut rectificări la pauză, am jucat între linii mult mai eficient. Petrolul s-a deschis, am avut mai mult spațiu. Am meritat victoria, jucătorii merită tot, a fost fantastic suportul fanilor.

Suntem în formă bună. Echipa a lucrat bine în astea două săptămâni. Avem încredere, simțim asta în fiecare pasă, în fiecare acțiune. Acum trebuie să ne recuperăm. Sunt unii fotbaliști care nu sunt la nivel maxim. Nu suntem top, dar suntem bine. Opruț a avut probleme cu accidentările, Sivis la fel, nu sunt toți jucătorii la același nivel fizic.

Avem nevoie de jucători, vor veni meciurile de Cupă. Va crește nivelul de oboseală, mai avem nevoie de 2-3 jucători. Încă nu am reușit să-i aducem.

Vorbim, știm unde suntem, știm ce avem nevoie. Vom vedea ce vom face. Acum vreau să rămân cu picioarele pe pământ, să facem tot ce se poate cu ce avem”, a declarat Kopic.

În ceea ce-l privește pe Epassy, care a lipsit din cauza varicelei, antrenorul lui Dinamo a precizat: „Eppasy a stat câteva zile acasă, va reîncepe antrenamentele poimâine. Doctorii noștri l-au izolat repede, nu s-a răspândit”.

