Diplomatul Ioan Donca a trecut la cele veșnice. Aceia care vor să-i aducă un ultim omagiu o pot face la sediul Consulatului Onorific al Letoniei

Ambasadorul(r) Ioan Donca s-a stins din viață. Cunoscut ca un diplomat de vocație și om de stat, Ioan Donca a reprezentat România în funcții de prim-rang în Malaezia (Kuala Lumpur), Ungaria (Budapesta), Rusia (Moscova) și China (Beijing).

Ioan Donca este unul dintre diplomații care și-a dedicat viața României. A fost un adevărat constructor de punți între națiunile lumii și țara noastră. A fost și mentor pentru tinerii diplomați.

Ioan Donca a fost ambasador al României în Ungaria (1993–1997), apoi consilier și director în MAE pentru Asia, Orientul Mijlociu, Africa și America Latină (1997–1999). Din 1999 a condus misiunea diplomatică de la Beijing, fiind acreditat și în Mongolia (2000) și a primit Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Comandor.

Ulterior a fost ambasador cu misiuni speciale (2002–2005) și ambasador în Federația Rusă (2005–2008). După 2008 a reprezentat România în cadrul ASEF/ASEM, iar din 2009 a activat în mediul privat și onorific: consilier al președintelui și director general la NIRO Holding și membru în structuri precum, “Asociației Române pentru Studii Baltice și Nordice”, „Casa România–China” și Fundația Universitară a Mării Negre.

Din 2015, a ocupat poziția de Consul onorific al Letoniei în România, șef al Consulatului Onorific al Letoniei și a fost decorat de șeful statului leton. A primit Ordinul de Stat pentru Merit de către Republica Letonia.

Aceia care vor să-și ia rămas bun o pot face luni, 25 august 2025, de la ora 12.00 la sediul Consulatului Onorific al Letoniei din str Dinu Vintilă 6b, în incinta complexului rezidențial Central Parc.

