Mai multe persoane publice apar pe diplome atribuite Școlii Gimnaziale „Sfânta Treime” din București, fiind prezentate drept „elevi” și „premiați” pentru participarea la proiecte de educație sexuală, sanitară sau financiară. Printre numele înscrise pe documente se află Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, George Simion și Donald Trump. O expertiză criminalistică extrajudiciară realizată asupra diplomei întocmite pe numele președintelui României a stabilit că semnătura îi aparține directorului școlii, iar ștampila este aceeași cu cea folosită pe documentele unor elevi, potrivit Mediafax.

Diplome pentru politicieni și personalități publice la o școală din Capitală

Documentele, atribuite anului școlar 2024-2025, îi prezintă pe mai mulți politicieni și oameni cunoscuți ca fiind „elevi” ai Școlii Gimnaziale „Sfânta Treime”, din Sectorul 6.

Pe una dintre diplome, Sorin Grindeanu este trecut pentru participarea la proiectul „Educație sexuală la PSD”, în timp ce George Simion apare în legătură cu „Educație sexuală AUR”.

Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu sunt menționați la categoria „Educație financiară”, iar Nicușor Dan figurează pe un document pentru „Educație sanitară”.

Lista este completată de nume din afara politicii românești. Donald Trump apare pe o diplomă pentru „Educație sexuală sanitară”, Kathleen Ann Kavalec, fosta ambasadoare a SUA la București, este trecută la „Educație sexuală diplomatică”, iar Mihai Gâdea figurează la „Educație sexuală la Antena 3”. Pe un astfel de document apare și fostul președinte Ion Iliescu, prezentat drept „elev” pentru participarea la un proiect de „Educație financiară”.

Un alt nume este cel al inspectorului școlar general al Municipiului București, Ionel Florian Lixandru, care apare pe o diplomă ca „elev” al școlii, pentru participarea la proiectul „Educație sexuală sanitară”.

Documentele ar fi ajuns la o profesoară prin secretariatul școlii

Pe diplome sunt trecute denumirea unității de învățământ, numele directorului, prof. dr. Șerban Mihai Adrian, precum și o semnătură atribuită acestuia. Apare și numele profesoarei Daniela Radu, care susține că nu și-a dat acordul pentru folosirea numelui său.

Profesoara afirmă că a intrat în posesia documentelor chiar în incinta școlii: „Mi le-a dat secretara școlii. Le-am găsit în plicurile cu diplomele elevilor mei”, a declarat aceasta, potrivit sursei citate.

Daniela Radu consideră că realizarea acestor documente nu ar fi fost accidentală și susține că în spatele lor s-ar afla o intenție deliberată:

Toți au primit premii, dar nimeni nu a luat locul I

Un element remarcat în cazul diplomelor este faptul că persoanele trecute pe documente apar pe podium, însă nu există niciun „premiant” cu locul întâi.

Astfel, de la Nicușor Dan, George Simion și Ilie Bolojan până la Donald Trump și Ion Iliescu, numele acestora sunt asociate cu premiile II sau III. Premiul I lipsește însă din diplomele prezentate.

„A pus ștampila școlii pe niște diplome batjocoritoare”

Daniela Radu susține că numele său a fost utilizat pe documente fără acordul său și afirmă că nu a participat la realizarea acestora.

„A pus ștampila școlii pe niște diplome batjocoritoare la adresa personalităților statului și nu numai, inclusiv la adresa lui Donald Trump și a doamnei ambasador al Statelor Unite la București”, a menționat aceasta.

Potrivit profesoarei, documentele au ajuns inclusiv la Administrația Prezidențială.

„M-am adresat inclusiv Președinției și am fost în audiență la Cotroceni, în care am arătat originalele acestor diplome”, afirmă aceasta.

În sesizarea transmisă premierului la 1 august 2026, Daniela Radu spune că păstrează în original mai multe dintre documente.

„Acestea atestă, în mod neconform realității, că diferiți demnitari și persoane publice ar fi fost elevi ai școlii și ar fi participat la proiecte educaționale care (…) nu au existat în realitate în școală”, se arată în petiție.

Ce a stabilit expertiza de pe diploma lui Nicușor Dan

Pentru a afla cine a întocmit documentele, Daniela Radu a solicitat o expertiză criminalistică asupra unei diplome emise pe numele lui Nicușor Dan.

Raportul de expertiză criminalistică nr. 5 din 1 mai 2026 a fost întocmit extrajudiciar de Gheorghe Popa, expert criminalist autorizat. Acesta a verificat atât semnătura de pe document, cât și impresiunea ștampilei.

Pentru realizarea comparației au fost analizate și două diplome aparținând unor eleve ale Școlii Gimnaziale „Sfânta Treime”.

Expertul spune că semnătura îi aparține directorului

Concluzia expertizei privind semnătura este explicită: „Semnătura de pe diploma de premiant eliberată pe numele Nicușor Dan pentru participare la proiectul Educație sanitară în anul școlar 2024-2025, la mențiunea Director Prof. dr. Șerban Mihai Adrian, a fost executată de Șerban Mihai Adrian”.

În ceea ce privește ștampila, expertul a constatat că impresiunile de pe diploma lui Nicușor Dan și de pe cele două documente folosite pentru comparație „au fost aplicate cu aceeași ștampilă”. Expertiza are caracter extrajudiciar și a vizat strict documentele puse la dispoziția specialistului.

Aproape 200 de diplome ale elevilor, păstrate ca probe

Daniela Radu susține că are și alte documente care pot fi folosite pentru comparație. Potrivit profesoarei, este vorba despre aproape 200 de diplome originale ale elevilor, din mai mulți ani școlari, precum și carnete de note.

„Eu mai am ca probă aproape 200 de diplome ale copiilor, din diferiți ani școlari, carnete de note, care demonstrează că aceeași semnătură și aceeași ștampilă sunt utilizate în 200 de locuri„, a precizat Daniela Radu.

Ce a transmis Inspectoratul Școlar

Înainte de efectuarea expertizei și de sesizarea Corpului de Control al Prim-Ministrului, situația a fost reclamată și la Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Într-un răspuns transmis la 24 martie, ISMB preciza, pe baza documentelor prezentate de conducerea școlii și a declarației directorului, că acesta „nu a eliberat niciodată diplomele” menționate de profesoară.

Inspectoratul preciza, de asemenea, că nu are competența de a stabili dacă un document este „falsă sau originală”.

Ulterior, într-un răspuns transmis la 11 august, ISMB a arătat că „nu au fost identificate în evidențele oficiale ale unității de învățământ documente care să confirme emiterea și înregistrarea” diplomelor reclamate.

Instituția a mai precizat că documentele „nu corespund modelelor de diplome identificate în cadrul unității de învățământ și utilizate potrivit procedurii interne aplicabile”.

Cine a întocmit diplomele?

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a precizat că „raportul nu permite, prin el însuși, stabilirea circuitului instituțional al documentelor și nici a persoanei care le-a întocmit sau utilizat”.

Precizarea vine în condițiile în care expertiza criminalistică a stabilit că semnătura de pe diploma lui Nicușor Dan îi aparține directorului, iar ștampila de pe document este aceeași cu cea identificată pe diplomele elevilor analizate.

Răspunsul ISMB este semnat de inspectorul școlar general Ionel Florian Lixandru și de inspectorul școlar Ștefan Pacearcă.

Cazul a ajuns la organele penale

După verificările administrative, ISMB i-a transmis Danielei Radu că a sesizat organele de urmărire penală pentru verificarea modului în care documentele au fost „concepute, întocmite și puse în circulație” și pentru stabilirea eventualelor persoane implicate.

Profesoara susține că demersul Inspectoratului a venit după ce ea a suportat costurile expertizei criminalistice și a transmis rezultatul către instituție.

„Nu fac ei expertiză, dar n-au trimis către alte instituții, n-au sesizat procuratura. Dar au făcut-o atunci când eu am făcut din banii mei expertiza și când le-am trimis-o”, a afirmat profesoara.

Corpul de Control al premierului a trimis cazul la Poliție

Daniela Radu a cerut Corpului de Control al Prim-Ministrului verificarea modului în care au fost realizate diplomele, a existenței proiectelor menționate pe documente și a utilizării ștampilei și semnăturii directorului.

„Cei de la Corpul de Control mi-au răspuns că s-au adresat Poliției”, a declarat Daniela Radu.

Potrivit documentului transmis de Corpul de Control, două sesizări formulate de profesoară, înregistrate cu numerele 8698 și 8699 din 19 august 2026, au fost conexate și trimise „spre soluționare, potrivit competențelor”, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Directorul Școlii Gimnaziale „Sfânta Treime”, Șerban Mihail Adrian, nu a oferit explicații suplimentare cu privire la documentele în cauză și la concluziile expertizei criminalistice.

Acesta a transmis pentru Mediafax că situația este deja în atenția organelor judiciare:

„Vă informăm că situația semnalată face în prezent obiectul unei plângeri penale depuse de directorul unității de învățământ, în vederea clarificării circumstanțelor în care au fost realizate documentele la care faceți referire și a identificării persoanelor responsabile”.