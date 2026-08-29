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FOTO VIDEO „Armada AUR” a luat cu asalt Cazanele Dunării înaintea Consiliului Național de Conducere al formațiunii. Șefii partidului au mers într-o croazieră pe Dunăre

Olga Borșcevschi
FOTO VIDEO „Armada AUR” a luat cu asalt Cazanele Dunării înaintea Consiliului Național de Conducere al formațiunii. Șefii partidului au mers într-o croazieră pe Dunăre
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Liderii și parlamentarii AUR s-au reunit, sâmbătă, în județul Mehedinți, unde are loc ședința Consiliului Național de Conducere (CNC) al formațiunii. Înaintea ședinței de partid, reprezentanții formațiunii, printre care și președintele AUR George Simion, au făcut o croazieră pe Dunăre și au vizitat Cazanele Dunării și Chipul lui Decebal.

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Foto: Facebook / Spau Dumitru

Mai mulți lideri ai formațiunii au publicat pe rețelele de socializare imagini de pe ambarcațiunile care i-au dus spre Cazanele Dunării. La croazieră a participat și președintele AUR, George Simion

„Armada AUR a pornit să redescopere și să elibereze România!
Pe Dunăre, cu tricolorul sus și România în suflet!”, a scris Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele formațiunii.

Parlamentarii AUR au ajuns și în apropierea Chipului lui Decebal, sculptura monumentală de pe malul Dunării.

„O vizită la «Cazanele Dunării». Impresionant e puțin spus când te afli chiar la picioarele uriașului de piatră de la Cazane”, a afirmat senatorul AUR, Cristian Sipos.

Consiliul Național de Conducere al AUR se reunește astăzi, la Drobeta Turnu Severin, pentru stabili prioritățile noii sesiuni parlamentare.

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