Liderii și parlamentarii AUR s-au reunit, sâmbătă, în județul Mehedinți, unde are loc ședința Consiliului Național de Conducere (CNC) al formațiunii. Înaintea ședinței de partid, reprezentanții formațiunii, printre care și președintele AUR George Simion, au făcut o croazieră pe Dunăre și au vizitat Cazanele Dunării și Chipul lui Decebal.

„Armada AUR a pornit să redescopere și să elibereze România!”

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Mai mulți lideri ai formațiunii au publicat pe rețelele de socializare imagini de pe ambarcațiunile care i-au dus spre Cazanele Dunării. La croazieră a participat și președintele AUR, George Simion

„Armada AUR a pornit să redescopere și să elibereze România!

Pe Dunăre, cu tricolorul sus și România în suflet!”, a scris Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele formațiunii.

Parlamentarii AUR au ajuns și în apropierea Chipului lui Decebal, sculptura monumentală de pe malul Dunării.

„O vizită la «Cazanele Dunării». Impresionant e puțin spus când te afli chiar la picioarele uriașului de piatră de la Cazane”, a afirmat senatorul AUR, Cristian Sipos.

Consiliul Național de Conducere al AUR se reunește astăzi, la Drobeta Turnu Severin, pentru stabili prioritățile noii sesiuni parlamentare.