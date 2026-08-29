Specialiștii de la Stațiunea de Cercetare a Ovinelor și Caprinelor Popăuți din județul Botoșani lucrează la crearea unei noi rase de supercapre, după ce au patentat o specie unică de oaie. Noua rasă de capre se remarcă prin calitățile deosebite ale laptelui, inclusiv prin gustul și proprietățile sale, scrie Adevărul.

Stațiunea de cercetare este renumită în Europa, mai ales după ce a obținut rasa de oaie karakul de Botoșani, o specie faimoasă pentru calitatea blănii și un specimen unicat la nivel european. Mai mult decât atât, karakul de Botoșani este considerat a fi o delicatesă în țările arabe.

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Experții de la Popăuți dezvoltă o rasă de capră cu lapte special

Stațiunea de Cercetare de la Popăuți a fost modernizată intens de-a lungul ultimului deceniu, iar experții care lucrează aici încearcă să dezvolte o nouă rasă de capre. Este vorba despre încrucișarea unei rase din Africa de Nord cu o rasă autohtonă.

„În planul nostru de cercetare avem o nouă creație biologică. Și aici vorbim, la specia caprine, de o creație rezultată prin folosirea unor reproducători masculi din rasa anglo-nubiană, cu caprine din rasa locală. Suntem destul de avansați din punctul ăsta de vedere. Probabil că în anii următori vom veni în fața fermierilor cu o nouă creație biologică.

De asemenea, laptele acestei noi rase ar urma să fie mai gras, cu un conținut mai ridicat de proteine și fără gustul și mirosul specific laptelui de capră.

Drept caracteristică importantă, laptele nu mai are gustul ăla specific. Am văzut foarte mulți cetățeni care-și doresc să consume, și din punct de vedere medical, lapte de capră sau produse din lapte de capră. Dar îi împiedică acel miros specific. Noi lucrurile acestea le-am eliminat. Va fi un lapte mult mai de calitate, cu o grăsime și o proteină mult mai bună”, a transmis Ionică Nechifor, directorul Stațiunii de Cercetare Popăuți.

Experții spun că laptele de capră are beneficii mari pentru sănătate

Laptele de capră al noii creații biologice va avea și beneficii pentru sănătate, cum ar fi reglarea colesterolului. Experții spun că laptele de capră este superior laptelui de vacă sau celui vegetal din cauza conținutului ridicat de proteine ușor digerabile.