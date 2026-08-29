După doar o lună de la publicarea în Monitorul Oficial a procedurii stabilite inițial pentru profesorii care beneficiază de prima de carieră didactică în valoare de 1.500 de lei, Ministerul Educației și Cercetării, condus interimar de Mihai Dimian, a modificat regulile confirmate la acea vreme, scrie Edupedu.ro. Pe data de 28 iulie 2026, procedura implica o serie de obligații, precum cheltuirea unui procent minim de 65% din suma totală – adică 975 de lei – pe cursuri de pregătire profesională acreditate, respectiv atașarea certificatului de absolvire a cursului în serverele Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS). Fix o lună mai târziu, Ministerul publică noi reguli și modifică o parte dintre deadline-urile fixate inițial, situație care stârnește controverse.

Noile reguli pe care trebuie să le respecte profesorii care beneficiază de 1.500 de lei din prima de carieră didactică

Ministerul Educației a anunțat vineri, 28 august, noua procedură dedicată profesorilor care beneficiază de suma de 1.500 de lei din prima de carieră didactică. În continuare, minimum 65% din suma totală trebuie cheltuită pentru cursuri de pregătire profesională acreditate sau avizate de Minister, însă a fost introdus un termen-limită pentru încărcarea, în platforma STS, a documentelor care atestă participarea.

Concret, profesorii sunt obligați să prezinte documentele justificative în maximum cinci luni de la data în care au făcut plata pentru cursul de formare, însă nu mai târziu de 31 martie 2028. Totodată, beneficiarii vor fi verificați din nou prin sistemul REGES-ONLINE, încă de la începutul anului școlar.

Ordinul dat de Minister pentru termenul-final dedicat profesorilor din învățământul preuniversitar a fost publicat la o zi după expirarea acestuia

Noua procedură publicată de reprezentanții Ministerului Educației prevede termene-limită și în cazul activării primei de carieră didactică. Este vorba de 27 august 2026 pentru personalul din învățământul preuniversitar și de 28 septembrie 2026 pentru cel din învățământul universitar. Ulterior, plățile vor fi făcute până la datele de 31 august, respectiv 30 septembrie.

În mod evident, deadline-ul dedicat profesorilor din învățământul preuniversitar este fixat cu o zi înainte ca ordinul prin care acesta este stabilit să fie publicat în Monitorul Oficial.

Banii care nu au fost cheltuiți vor fi retrași dacă beneficiarul nu mai figurează în sistem

„Pentru beneficiarii finali personal didactic care nu au rămas în activitate în sistemul de învățământ și în anul școlar/universitar 2026-2027 se retrag sumele din prima de carieră didactică rămase neutilizate la finalul anului școlar/universitar 2025-2026”, menționează art. 5, alin. (8) din noul ordin publicat de reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării.

Întregul conținut al ordinului publicat vineri, 28 august, poate fi citit AICI.