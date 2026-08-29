Scene incredibile au fost surprinse în Capitală, la stația STB Armeneasca. Un bărbat a lovit de mai multe ori cu piciorul panoul de sticlă al refugiului până l-a spart. În urma impactului acesta a căzut pe trotuar, dar s-a ridicat și a plecat de la locul incidentului ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

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În videoclip se poate observa cum bărbatul lovește de trei ori cu piciorul panoul de sticlă al stației de autobuz. După ultima lovitură aplicată, sticla cedează, panoul se sparge, iar bărbatul își pierde echilibrul și se prăbușește pe trotuar, chiar lângă refugiul pe care tocmai îl lovise.

Un trecător observă momentul în care bărbatul ajunge la pământ, se oprește pentru câteva clipe și se uită spre el, dar își continuă drumul. În imaginile surprinse se poate observa o altă persoană, aflată pe o bancă din apropierea stației de autobuz, care asistă la întreaga scenă, dar nu intervine în niciun fel.

Bărbatul a plecat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat

După ce cade, bărbatul se ridică imediat. În imagini se vede că acesta nu rămâne în stație și nu pare să verifice dacă a fost rănit de zecile de cioburi împrăștiate în urma impactului. Bărbatul pleacă apoi de la locul incidentului, fără să se mai uite la stația de STB pe care tocmai o distrusese.

Incidentul surprinzător a fost surprins de un martor aflat pe partea cealaltă a trotuarului care a asistat la tot momentul.

Un refugiu STB costă aproape 10.000 de euro

Refugiul STB distrus de bărbat face parte din categoria celor care au costat municipalitatea aproape 10.000 de euro bucata, cu tot cu montaj.