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Atac devastator al Rusiei asupra unui depozit de lângă Kiev. Cel puțin 37 de persoane și-au pierdut viața

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Cel puțin 37 de persoane au fost ucise vineri seara, după ce un atac cu dronă asupra unui depozit de lângă Kiev a provocat o explozie, au declarat oficialii sâmbătă. Este a treia zi consecutivă în care Moscova lansează atacuri aeriene asupra capitalei Ucrainei.

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Zelenski anunță că vor urma consecințe după atacul care a ucis 37 de persoane

În urma atacului, liderul de la Kiev a transmis un mesaj pe platforma de socializare X în care a promis că îi va pedepsi pe cei responsabili.

„Încă de aseară, în satul Myla, de lângă Kiev, se intervine pentru înlăturarea consecințelor unui atac cu drone rusești. La fața locului au fost înființate centre de coordonare pentru a oferi asistență populației.

Toate serviciile necesare au fost mobilizate. Unitățile Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență se află la fața locului, cu peste 300 de persoane implicate în operațiunile de intervenție. Un depozit a fost lovit, iar ulterior a avut loc o detonare. Din păcate, infrastructura din jur a fost grav afectată- au fost avariate clădiri rezidențiale, precum și un azil pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități”, a anunțat Zelenski pe X.

Atacul a provocat unul dintre cele mai mari bilanțuri de victime din ultimele luni și pare a fi al doilea incident de acest gen în două luni.

„Cei care au permis acest lucru trebuie să fie trași la răspundere pentru deciziile lor. Există reglementări în vigoare – muniția nu poate fi depozitată în apropierea caselor sau a altor zone rezidențiale. Cu siguranță se vor trage concluzii adecvate”, a scris Zelenski pe X.

Atacul Rusiei a vizat și alte zone ale Ucrainei

Potrivit lui Zelenski, pe lângă Kiev, alte nouă zone au fost vizate de atacurile Rusiei.

„De asemenea, peste noapte au avut loc atacuri asupra regiunilor noastre – Odesa, Dnipro, Kiev, Zaporijia, Sumî, Herson, Harkov, Mykolaiv, Donețk și Cernihiv. Au fost utilizate peste 260 de drone de atac, precum și drone Banderol.

Kievul este atacat practic fără încetare de drone propulsate de motoare cu reacție. Ucraina nu poate fi lăsată singură să găsească soluții pentru a se apăra împotriva unor astfel de atacuri. Le mulțumesc tuturor celor care ne ajută prin noi pachete de sprijin și prin măsuri de sancționare a Rusiei”, a scris Zelenski.

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