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Două bijuterii medievale din Transilvania reintră în circuitul turistic. Restaurarea lor a costat 2 milioane de euro, dar priveliștea este de vis

Două bijuterii medievale din Transilvania reintră în circuitul turistic. Restaurarea lor a costat 2 milioane de euro, dar priveliștea este de vis
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Cetatea Colțești și Conacul Thoroczkay-Rudnyanszky reintră în circuitul turistic, iar cele două spectaculoase obiective de patrimoniu istoric și cultural al Transilvaniei sunt gata de vizitatori. Astfel, a fost realizată recepția completă a lucrărilor de restaurare, finanțate prin PNRR. Fortificația de la Colțești, veche de 7 secole, a devenit unul dintre cele mai cunoscute repere turistice ale Văii Trascăului.

Cetatea Colțești și Conacul Thoroczkay-Rudnyanszky, ambele pe teritoriul faimoasei comune Rimetea (județul Alba), vor reintra în circuitul turistic la finalul unui amplu proiect de restaurare și punere în valoare. Acesta a costat aproximativ două milioane de euro, scrie G4media.

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Perspectivă panoramică mirifică asupra zonei

Recepția lucrărilor a avut loc la finalul săptămânii trecute, în prezent Cetatea Colțești putând fi din nou vizitată. Intervențiile au vizat protejarea ruinelor, amenajarea traseelor interioare și construirea unor puncte de belvedere care oferă o mirifică perspectivă panoramică asupra zonei.

Cetatea Conțești din Alba a fost restaurată

Conacul Thorotzkay–Rudnyanszky a fost, la rândul său, reabilitat și transformat într-un centru de informare turistică și spațiu expozițional. Contractul de finanțare a fost semnat în toamna anului 2022, iar lucrările au început aproximativ un an mai târziu, după încheierea etapei de proiectare.

Cetatea Conțești din Alba a fost restaurată

Pentru reabilitarea și punerea în valoare a Cetății Nobiliare Colțești au fost alocate peste 9,6 milioane de lei. Investiția a fost realizată cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Salvarea unei părți a identității comunității

Primarul comunei Rimetea, Szilárd Levente Deák-Székely, afirmă că proiectul ”nu a urmărit numai consolidarea unor ziduri, ci și salvarea unei părți importante din identitatea comunității”.

Cetatea Conțești din Alba a fost restaurată

Potrivit edilul, obiectivul administrației locale a fost ca monumentul să poată fi admirat și înțeles atât de locuitorii zonei, cât și de turiștii români și străini.

El apreciază că valoarea investiției nu trebuie evaluată strict financiar, ci și prin prisma patrimoniului cultural care va fi transmis generațiilor viitoare. În acest sens, restaurarea cetății este văzută și ca o investiție în dezvoltarea comunității din Rimetea și Colțești.

Cetatea Colțești are o istorie de peste 7 secole

Cetatea Colțești, cunoscută în limba maghiară sub numele de Torockóvár, este amplasată pe un deal stâncos. Ea oferă o deschidere amplă și spectaculoasă spre Piatra Secuiului și Colții Trascăului. A fost construită în anul 1296 de contele Thoroczkay din Trascău și avea un rol de cetate locuibilă, dar și de refugiu în fața valului de atacuri.

Cetatea Conțești din Alba a fost restaurată

Fortificația a fost ridicată după invazia mongolă din 1241, care a provocat mari pagube localităților Trascău și Sângiorgiu. La construcție a fost utilizat preponderent calcarul disponibil în zonă, elementele fortificației fiind așezate direct pe stâncă.

Cetatea Conțești din Alba a fost restaurată

În anul 1470, cetatea a fost confiscată de regele Matia Corvin și oferită voievodului Transilvaniei. În 1510 a revenit familiei nobiliare Thoroczkay, iar patru ani mai târziu a fost devastată în timpul răscoalei conduse de Gheorghe Doja.

Cetatea Conțești din Alba a fost restaurată

Cetatea a fost distrusă și în 1703 de trupele imperiale austriece conduse de generalul Tiege. Construcția cuprindea două turnuri unite printr-un zid fortificat. Ruinele păstrate până în prezent au devenit unul dintre cele mai cunoscute repere turistice ale Văii Trascăului.

Ce lucrări au fost realizate la Cetatea Colțești

  • Intervențiile au fost executate de o firmă din Cluj-Napoca și au inclus îndepărtarea selectivă a vegetației care se extinsese peste monument.

Cetatea Conțești din Alba a fost restaurată

Cetatea Conțești din Alba a fost restaurată

  • Constructorii au realizat lucrări pentru punerea în siguranță a ruinelor, reabilitarea și protejarea zidurilor existente, amenajarea accesului în cetate, organizarea traseelor interioare de vizitare, construirea unor scări și platforme de acces, montarea unui sistem de parapeți și balustrade și amenajarea unor puncte de belvedere.

Cetatea Conțești din Alba a fost restaurată

  • Intervențiile au urmărit păstrarea ruinelor în forma lor actuală și asigurarea unor condiții mai atractive entru vizitatori. Punctele de belvedere amenajate în cadrul proiectului oferă o panoramă amplă asupra Văii Trascăului.

Superbul conac Thoroczkay-Rudnyanszky va găzdui spații expoziționale

Proiectul a cuprins lucrări și la Conacul Thoroczkay-Rudnyanszky din Colțești. Clădirea a fost amenajată pentru a găzdui un centru de informare turistică și spații expoziționale. Astfel, vizitatorii vor putea obține informații despre istoria cetății, familia Thoroczkay și patrimoniul construit al zonei.

Conacul Thoroczkay-Rudnyanszky din Colțești

Coltești, împreună cu satele învecinate, s-a aflat, din a doua jumătate a secolului al XIII-lea, în posesia familiei Thoroczkay, descendentă din neamul Ákos. Cel mai timpuriu proprietar cunoscut după nume a fost Ehellős Torockai. Fiul său, Ehellős Torockai cel Tânăr, a deținut în mai multe rânduri funcția de vicevoievod al Transilvaniei între anii 1303 și 1321. Acesta este considerat și ctitorul cetății, care a servit multă vreme drept reședință a familiei.

Conacul Thoroczkay-Rudnyanszky. Sursa foto: Castelintransilvania.ro

În secolul al XVI-lea, familia Thorockay s-a împărțit în ramuri nobiliare, baroniale și comitale, iar membrii acesteia s-au stabilit treptat în afara cetății, în vale, unde au construit conace. În secolul al XVIII-lea, familia deținea deja 3 conace, dintre care până astăzi s-a păstrat doar conacul în stil clasicist al ramurii nobiliare a familiei, scrie castelintransilvania.ro.

O istorie de familie

Despre istoria conacului se cunosc puține informații certe. Potrivit plăcii comemorative de pe fațada principală, acesta a fost construit în anul 1836 de Sándor Thoroczkay cel Bătrân. Clădirea a fost extinsă și transformată în a doua jumătate a secolului al 19-lea. Tot în a doua jumătate a secolului al 19-lea a fost construită și anexa situată în fața conacului, în aceeași perioadă fiind amenajată și grădina din spatele acestuia.

Conacul în anul 1938. Sursa foto: etkk.org

La sfârșitul secolului al 19-lea, în clădire locuiau Sándor Thorockay cel Tânăr, nepotul lui Séndor Thoroczkay cel Bătrân, împreună cu soția sa, Klára Elekes. Fiica cea mare a cuplului, Klára, s-a căsătorit cu baronul Béla Rudnyánszky, astfel încât, după moartea capului familiei, survenită în anul 1917, proprietatea a intrat în posesia familiei Rudnyánszky.

Comuna Rimetea, pe raza căreia se află cele două obiective, s-a impus ca un exemplu de bune practici în turismul rural. Este locul din Transilvania luat de asalt de turiști, unde localnicii susțin că soarele răsare de două ori.

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