Apar noi detalii din culisele unei înțelegeri de 18 miliarde de doari. Paradoxal, acțiunile Meta nu au scăzut când a apărut informația că gigantul tech a ajuns la o înțelegere cu 29 de state americane. Acestea au susținut, în instanță, că platformele Facebook și Instagram ale companiei dăunează copiilor.
Dimpotrivă, acțiunile Meta au crescut, inițial crescând cu 5%, înainte de a se stabiliza la un câștig de puțin peste 1,25%, notează The Guardian.
18 miliarde de dolari reprezintă o sumă mare, scrie Jonathan Freedland. Meta a fost de acord cu o serie de schimbări în modul în care tinerii își utilizează platformele.
Lori Schott din Colorado – care consideră că conținutul pe care fiica ei l-a întâlnit pe Instagram a jucat un rol în sinuciderea ei la vârsta de 18 ani – a declarat această zi de miercuri „o zi bună”.
Pentru Meta, 18 miliarde de dolari nu reprezintă tocmai o sumă care să ruineze o bancă.
În total, sancțiunea financiară este mai mică de o zecime din cele 200 de miliarde de dolari pe care le solicitau cele 29 de state și o mică parte din cei 1,4 trilioane de dolari pe care compania a declarat instanței că se teme că va trebui să îi plătească.
Nu e de mirare că acționarii Meta s-au certat miercuri, arată The Guardian. Dincolo de bani, Meta va fi recunoscătoare că a scăpat de o hotărâre judecătorească împotriva sa.
Jurații l-au ascultat pe fostul inginer de securitate de la Meta, Arturo Béjar, care a vorbit despre experiența propriei sale fiice adolescente pe Instagram. Cum a primit avansuri sexuale nedorite, insulte misogine grosolane și fotografii cu organe genitale masculine pe platformă.
A vorbit și despre un sondaj pe care l-a realizat.
„Știau că se întâmplă rău copiilor, dar spuneau lumii că nu se întâmplă”, i-a spus Béjar autorului articolului.
Conform înțelegerii de miercuri, Meta nici măcar nu și-a recunoscut vinovăția.
Mai presus de toate, acordul din această săptămână abordează doar siguranța copiilor. Asta în ciuda numeroaselor dovezi care apărut în ceea ce privește pericolul pentru adulți, fie sub formă de dependență, fie sub formă de expunere la dezinformare toxică.
Profilul este apoi vândut agenților de publicitate dornici să vizeze potențialii consumatori cu o precizie extraordinară, mai notează The Guardian.