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Rogobete îl ironizează pe Bolojan după inaugurarea centrului de neurochirurgie din Cluj. Critici dure pentru tăierile Sănătate

Olga Borșcevschi
Rogobete îl ironizează pe Bolojan după inaugurarea centrului de neurochirurgie din Cluj. Critici dure pentru tăierile Sănătate
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Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătăţii din partea PSD în cabinetul condus de Ilie Bolojan, îl ironizează pe premierul demis, după ce acesta a participat, sâmbătă dimineaţă, la inaugurarea noului Centru Regional de Patologie Vasculo-Cerebrală și Neurochirurgie din Cluj. „A mai făcut ceva ce-i place foarte mult: a tăiat. De data aceasta, din fericire, a tăiat doar panglica la inaugurarea unui spital nou”, spune Rogobete despre Bolojan, căruia îi adresează câteva întrebări retorice.

Rogobete: „Dacă-i de tăiat, e și Ilie Bolojan acolo”

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„Astăzi, Premierul demis Ilie Bolojan a mai făcut ceva ce-i place foarte mult: a tăiat. De data aceasta, din fericire, a tăiat doar panglica la inaugurarea unui spital nou, construit de alţii cu bani din PNRR. Dacă-i de tăiat, e şi Ilie Bolojan acolo. Astăzi, la Cluj, s-a inaugurat un nou spital: Centrul de Neurochirurgie şi Patologie Neurovasculară, construit prin PNRR. Felicit echipa Ministerului Sănătăţii, autorităţile locale, conducerea şi profesioniştii spitalului, constructorii şi pe toţi cei care au făcut posibil acest proiect. Da, în România se construiesc 22 de spitale noi. Iar acesta este încă unul care devine realitate și începe să lucreze pentru pacienți”, scrie, sâmbătă, pe Facebook, fostul ministru PSD al Sănătății.

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Rogobete  i-a adresat apoi mai multe întrebări lui Ilie Bolojan, pe care l-a criticat pentru măsurile din sistemul de sănătate.

„Domnule Bolojan, le-ați explicat medicilor cum trebuie să lucreze într-un spital nou cu mai puțini oameni și mai puțini bani? Le-ați explicat cum vor face performanță când tăiați finanțarea, când lipsesc medicamente și consumabile și când blocați angajările? Le-ați vorbit despre salariile medicilor despre care spuneați la televizor că sunt prea mari? Le-ați numărat și paturile ocupate, dacă tot ați transformat gradul de ocupare într-un indicator aproape universal al «eficienței»? Și, dacă tot ați venit, de ce nu l-ați adus și pe președintele CNAS?”, a scris fostul ministru PSD.

Acesta a continuat criticile și a spus că inaugurarea unui spital nou nu este suficientă dacă acesta nu are personal, medicamente și finanțare.

„Un spital nou nu funcționează doar cu pereți, aparatură și panglici tăiate la inaugurare. Are nevoie de medici, asistente, medicamente, materiale sanitare și finanțare predictibilă. Este simplu să apari la inaugurarea unei investiții pe care alții au pregătit-o, finanțat-o și construit-o. Mai greu este să asiguri că, de mâine, acel spital poate funcționa. România are nevoie de reforme care construiesc, nu de reforme care taie”, conchide fostul oficial guvernamental.

Centrul Regional de Patologie Vasculo-Cerebrală și Neurochirurgie din Cluj a fost finalizat și recepționat după o investiție de peste 50 de milioane de euro. Unitatea are peste o sută de paturi şi şapte săli de operaţie.

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