Islanda organizează astăzi un referendum național în care cetățenii sunt chemați la urne pentru a decide dacă țara lor trebuie să reia negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Islandezii au abandonat planul anterior de aderare la blocul comunitar din cauza drepturilor de pescuit, însă acum, conjunctura geopolitică și amenințările lansate de Donald Trump cu privire la Groenlanda au pus din nou acest subiect pe masă.

Islanda a depus oficial cererea de aderare la UE în 2009, dar negocierile au fost suspendate complet în 2013 din cauza politicii comune a Bruxelles-ului în domeniul pescuitului. Atunci, Islanda a refuzat să își împartă zonele exclusive de pescuit, vitale pentru economia sa națională. Guvernul euroceptic de la acea vreme a retras oficial cererea în 2015, fără a organiza un referendum.

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Guvernul actual, condus de social-democrați, are o orientare pro-europeană și a promis organizarea unui referendum pentru a pune decizia în seama cetățenilor.

Presiunile geopolitice au escaladat rapid în regiunea Nord-Atlantică după ce președintele SUA, Donald Trump, și-a reînnoit amenințările privind preluarea sau anexarea Groenlandei, insula arctică din vecinătatea Islandei. Ambasadorul desemnat de Trump la Reykjavík, Billy Long, a stârnit proteste locale după ce a glumit public că Islanda ar putea deveni următorul stat american.

Națiunile arctice se află în centrul unei competiții tot mai mari pentru nordul polar, în timp ce Statele Unite, Rusia și China se luptă pentru influență asupra rutelor maritime, resurselor naturale și securității.

„Ordinea internațională care a stat la baza securității și prosperității noastre timp de decenii este supusă unei presiuni serioase”, a declarat ministrul de externe Thorgerdur Gunnarsdottir pentru Reuters săptămâna trecută. „În vremuri ca acestea, națiunile mici trebuie să se gândească cu atenție la poziția lor și la cine le stă alături”.

Islandezii care se îndreaptă către secțiile de votare trebuie să răspundă cu da sau nu la o singură întrebare: „Ar trebui Islanda să reia negocierile de aderare cu Uniunea Europeană?”. Se așteaptă ca rezultatele acestui referendum să fie destul de strânse, având în vedere că un sondaj Gallup publicat vineri arată că o majoritate a islandezilor se opun redeschiderii discuțiilor, în timp ce alte sondaje arată un avans mic pentru cei care sunt de acord.

Islanda este în prezent membră a Spațiului Economic European și are acces la piața unică a blocului comunitar, cât și la zona de liberă circulație din spațiul Schengen.

Un vot pozitiv ar declanșa un proces de negocieri cu ramura executivă a UE, Comisia Europeană. Acesta ar implica discuții în 35 de domenii, de la economie la drepturile omului. Un memoriu al Ministerului de Externe estimează că negocierile de aderare ar putea începe până la sfârșitul anului și ar putea dura între 18 și 24 de luni.