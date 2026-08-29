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Alertă în Ungaria după ce un bărbat beat a furat un avion și s-a îndreptat către centrala nucleară de la Paks. Cum s-a terminat toată povestea

Alertă în Ungaria după ce un bărbat beat a furat un avion și s-a îndreptat către centrala nucleară de la Paks. Cum s-a terminat toată povestea
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Un bărbat din Ungaria aflat în stare de ebrietate a decolat fără autorizație de pe un aerodrom din orașul Kalocsa la manșa unui avion ușor și a zburat în direcția localității Paks, unde se află centrala nucleară. Radarele Forțelor Armate au detectat imediat aeronava, iar avioanele Gripen s-au ridicat de la sol.

Sâmbătă dimineață, un bărbat în stare de ebrietate s-a gândit să încerce un avion mic parcat pe aerodromul din Kalocsa. Nu a ezitat prea mult și s-a îndreptat cu avionul spre Paks. La scurt timp, radarele Forțelor de Apărare Maghiare au detectat imediat zborul suspect, iar avioanele de vânătoare JAS 39 Gripen aflate în serviciul de alertă au decolat de urgență pentru a intercepta aparatul neautorizat.

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În timp ce era urmărit de avioanele militare, pilotul de ocazie a efectuat o aterizare forțată într-un lan de floarea-soarelui în apropierea localității Gerjen. După ce a abandonat aeronava avariată la sol, bărbatul a încercat să fure o mașină din zonă pentru a-și continua fuga, dar a fost arestat de poliție la scurt timp.

Ministrul Apărării din Ungaria s-a folosit de acest incident pentru a evidenția vigilența și forța de reacție a armatei.

„Ceea ce s-a întâmplat arată clar ce înseamnă în practică pregătirea: să detectezi, să reacționezi, să identifici și să ajuți – imediat. Forțele de Apărare Maghiare sunt pregătite. În aer. La sol. 24 de ore pe zi”, a spus Romulusz Ruszin-Szendi, ministrul Apărării.

Acesta este al doilea incident aviatic din această săptămână din Ungaria, după ce un avion de vânătoare Gripen al Forțelor de Apărare Maghiare s-a prăbușit la baza militară Szolnok, luni dimineață.

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