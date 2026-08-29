Ce se întâmplă cu debitul Dunării până pe 4 septembrie 2026. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) arată că debitul Dunării la intrarea în țară va crește până la 1.600 mc/s în următoarele zile. Ulterior, acesta va scădea la aproximativ 1.500 mc/s. De reținut că valorile rămân mult sub mediile multianuale pentru lunile august și septembrie.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis prognoza legată de debitul Dunării pentru perioada 28 august – 4 septembrie 2026.

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”Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere în primele două zile până la valoarea de la 1.600 mc/s, staționar în următoarea zi, apoi în scădere până la valoarea de 1.500 mc/s, situându-se sub mediile multianuale ale lunilor august (3.900 mc/s) și septembrie (3.800 mc/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în prima parte a intervalului în creștere pe sectorul Gruia – Călărași și relativ staționare pe sectorul Cernavodă – Tulcea, iar în partea a doua a intervalului vor fi relativ staționare pe sectorul Gruia – Bechet și în creștere pe sectorul Corabia – Tulcea”, estimează INHGA.

Ce se întâmplă cu debitul Dunării până pe 4 septembrie

În august, debitul Dunării este estimat între 1.450 și 2.000 mc/s. Pentru septembrie, prognoza indică valori între 1.600 și 2.500 mc/s. Pe râurile interioare, debitele vor fi în general staționare până pe 4 septembrie, cu unele creșteri în primele două zile. Pe durata perioadei analizate, ploiile pot provoca creșteri ale debitelor pe unele râuri mici din zonele de deal și munte.

În august, regimul hidrologic este prognozat a fi deficitar, cu debite de 30-50% din mediile multianuale. În unele bazine, valorile vor coborî sub 30%. Ploile torențiale pot provoca viituri rapide și scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, transmit experții.

În septembrie, regimul hidrologic va rămâne deficitar, la 30-50% din mediile multianuale. În bazinul Prahovei, valorile vor fi mai ridicate, între 50% și 80%. Sub 30% sunt estimate în bazinele Bârlad, Râmnicu Sărat, pe afluenții Prutului și în Dobrogea, arată Agerpres.