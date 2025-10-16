Prima pagină » Actualitate » Directorul Muzeului Astra, lecție de MODESTIE la premiile „Europa Nostra”. Motivul devenit viral pentru care a ales să doarmă în mașină

Directorul Muzeului Astra, lecție de MODESTIE la premiile „Europa Nostra”. Motivul devenit viral pentru care a ales să doarmă în mașină

Mihai Tănase
16 oct. 2025, 09:56, Actualitate
Ciprian Ștefan, directorul Muzeul Astra din Sibiu - Foto: Facebook/Ciprian Ștefan

Ciprian Ștefan, directorul Muzeului Astra din Sibiu, a impresionat printr-un gest de modestie și solidaritate. Deși a mers la Bruxelles pentru a ridica premiul „European Heritage Awards – Europa Nostra 2025”, una dintre cele mai importante distincții culturale europene, acesta a ales să doarmă în mașină, pentru ca mai mulți colegi să poată participa la eveniment.

O imagine devenită virală în ultimele ore îl arată pe Ciprian Ștefan, directorul Muzeului Astra din Sibiu, dormind în mașină, în timpul deplasării la Bruxelles, unde instituția pe care o conduce a fost premiată la European Heritage Awards -Europa Nostra 2025.

„Domnul pe care-l vedeți în imagine poartă numele de Ciprian Ștefan și este directorul Muzeului Astra din Sibiu. Luni, la Bruxelles, dumnealui a ridicat premiul European Heritage Awards / Europa Nostra 2025 pentru proiectul „Casa Artelor – Centrul de activități și resurse regionale”, un fel de Oscar, cea mai importantă distincție europeană acordată unui muzeu în aer liber.

Nu s-a plâns, n-a jelit. Ușor stingher, a încercat să se scuze că a fost surprins astfel. În România, cultura e în comă asistată. Din când în când, însă, muzele mai ridică piciorul de pe furtunul cu oxigen”, a scris jurnalistul Cătălin Oprișan pe Facebook.

Ciprian Ștefan, directorul Muzeul Astra din Sibiu, dormind în mașină - Foto: Facebook/Cătălin Oprișan

Ciprian Ștefan, directorul Muzeul Astra din Sibiu, dormind în mașină – Foto: Facebook/Cătălin Oprișan

Întrebat ulterior, într-un interviu la Kiss FM, despre motivul pentru care a ales să doarmă în mașină, Ciprian Ștefan a explicat că a făcut acest gest pentru a-și susține echipa să participe la eveniment.

„Puteam merge cu avionul, dar am zis să facem economie, pentru a deplasa, la Bruxelles, o delegație mai mare.

Am renunțat la confort pentru ca și colegii mei, cu care am muncit la acest proiect, să se poată bucura. Mai o dubiță, mai o mașină personală, ne-am descurcat. Aici eram obosit, mă odihneam puțin, după ce condusesem 11 ore, non-stop”, a spus directorul.

Premiu european pentru „Casa Artelor” din Sibiu

Muzeul Astra a primit distincția la categoria „Educație, Formare și Competențe” pentru proiectul „Casa Artelor – Centrul de activități și resurse regionale”, prin care o clădire monument istoric din secolul al XIV-lea a fost transformată într-o școală de meșteșuguri tradiționale. Proiectul a devenit un model de transmitere a patrimoniului cultural către noile generații.

Premiul a fost decernat luni, în cadrul Summitului Patrimoniului Cultural European 2025, găzduit la Casa Radioului din Bruxelles și organizat de Europa Nostra, cu sprijinul Uniunii Europene.

