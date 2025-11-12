Prima pagină » Actualitate » Dispare FC Dinamo. Tribunalul București a dispus intrarea în FALIMENT. Ce se întâmplă cu acțiunile și cu marca

12 nov. 2025, 19:00, Actualitate
ACS FC Dinamo sau „Dinamo- Badea” – așa cum este cunoscută asociația în rândul fanilor dinamoviști – aflată din 2010 în procedură de insolvență – a solicitat Tribunalului București, miercuri, prin administratorul judiciar, deschiderea procedurii falimentului. Este important de precizat că ACS FC Dinamo se afla în reorganizare judiciară încă din 2010. Instanța s-a pronunțat astăzi, în urma solicitării administratorului judiciar de la termenul de miercuri, 12 noiembrie și a dispus intrarea în faliment.

ACS F.C. Dinamo se află în insolvență de 15 ani

„Onorată instanță o să vă rugăm să dispuneți deschiderea procedurii generale a declarării falimentului asociației debitoare raportat la neîndeplinirea obligațiilor asumate prin Planul de reorganizare. Din păcate nu a fost reușită nici cesionarea creanței bugetare, iar în aceste condiții vă rugăm să dispuneți dizolvarea asociației și desemnarea subscrisei în calitate de lichidator judiciar”, s-a adresat reprezentantul administratorului judiciar în fața Instanței, potrivit informațiilor publicate de prosport.ro.

Marca „Fotbal Club Dinamo” a fost evaluată la aproape un milion de euro

ACS FC Dinamo – patronată de Nicolae Badea (77 de ani, fostul finanțator de la S.C. Dinamo, 1948 S.A. ) – care nu a mai înscris în acest sezon echipa de sezon în Liga 3, mai are în momentul de față câteva grupe de juniori.

După declanșarea procedurii de faliment, bunurile mobile și imobile vor fi scoase la licitație de către lichidatorul judiciar, iar sumele rezultate vor fi împărțite creditorilor înscriși la masa credală.

Potrivit sursei citate, în Raportul de evaluare al bunurilor din 2019 – act oficial întocmit pentru orice societate care se află în insolvență –  în care debitoarea pretinde că-i aparține palmaresul lui Dinamo preluat de la CS Dinamo până în 2005, bunurile de patrimoniu atașate mărcii Fotbal Club Dinamo sunt echivalate la suma de 4,5 milioane de lei.

Totodată, ACS FC Dinamo deține și bunuri mobile pe care SC Dinamo le folosește în momentul de față. Vorbim de nocturna de la Săftica, stâlpi care aparțin asociației.

