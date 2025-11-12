Gigi Becali nu glumește în privința sancțiunilor care vor fi aplicate la FCSB: „La revedere, s-a terminat! Dau o Ordonanță de Urgență”

Gigi Becali rămâne neclintit în privința sancțiunilor pentru indisciplină care vor fi aplicate la FCSB. Latifundiarul din Pipera arată că nu glumește și deja dezvăluie ce amenzi vor primi jucătorii care protestează la deciziile arbitrilor.

Totul a pornit de la Daniel Bîrligea, atacant care la Sibiu, în partida cu Hermanmstadt, a luat cartonașul roșu la numai câteva minute după ce fusese trimis pe teren.

Bîrligea, amendat cu 10.000 de euro

Meciul s-a terminat la egalitate, scor 3-3, campioana egalând în ultimul minut al prelungirilor, deși era în inferioritate numerică.

Becali a dezvăluit, marți seară, 11 noiembrie, că l-a rugat pe Florin Tănase să-i transmită un mesaj lui Bîrligea – orice jucător care de acum înainte va mai primi cartonașe galbene din cauza protestelor va fi amendat cu 10.000 de euro!

„Îl am pe Bîrligea, care n-are 19 ani, are 25, și pe care pot să iau, părerea mea, 10 milioane. Eu cred că o să iau 10, pentru că l-am cumințit, acum. Amenda e dată și hârtia este scrisă.

Fiecare jucător va lua la cunoștință, cu camere de luat vederi, ca să nu meargă la comisii, după aceea. Orice cartonaș galben care se ia din cauza protestelor – amendă 10.000 de euro! Nu regulament de ordine interioară, hotărârea Consiliului de Administrație. Așa am hotărât eu. La mine este indisciplină și Consiliul a hotărât că putem să pierdem milioane de euro. Dai 10.000 de euro amendă, plătești, la revedere, s-a terminat! N-am nevoie să semneze, că nu fac regulament. Dau o Hotărâre de Guvern, Ordonanță de Urgență!

Amenda lui Bîrligea e deja dată! Ce a făcut el este ceva care nu s-a întâmplat pe tot mapamondul. Ridici tu mâna la arbitru, îi dai tu cartonaș?! Dacă îi lăsăm așa, o să se ia la bătaie jucătorii cu arbitrii pe teren.

Amenda lui Bîrligea i-o dau ca să nu mai facă el. Eu am vorbit și cu Tănase și i-am spus: «Bă, tot ce se întâmplă la echipă e din cauza a 3 jucători: Bîrligea, tu și Olaru! De la voi s-a învățat și Pantea. Eu nu văd la Rapid, la Dinamo, la Craiova. Nu văd nicio echipă care să facă ce faceți voi. Ai înjurat, galben! Pe terenul de fotbal nu te joci»”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

„Am ajuns cea mai nebună echipă din lume”

„Eu n-am vorbit cu Bîrligea. A vorbit el cu Tănase și i-a spus. Mi-a spus Tănase. Nu e sifonare, e discuție la noi. A zis că: «Dom’le, nu mai fac niciodată în viața mea!» și gata. Că nu l-am sunat pe Tănase ca să sifoneze, eu n-am nevoie de sifoane! Dacă ești sifon, nu mai vorbesc cu tine în viața mea. Am vorbit cu el să-i atrag atenția.

Și i-am atras atenția lui Olaru, prin presă. Întoarce capul, țipă la arbitru. Cine ești tu de țipi așa la arbitru?! S-a învățat toată echipa. Pe urmă a venit Târnovanu și după aia Pantea! Așa am ajuns cea mai nebună echipă din lume, nu din Europa!

L-am lăsat pe MM să se ocupe. Tu ești vinovatul, te-am pus președinte, tu răspunzi. A zis: «Da, bă, Gigi, eu răspund! N-am dat în viața mea o amendă jucătorilor și n-am vrut să o fac… și am tot amânat». Nu mai poate Bîrligea că îi ameninți tu cu amenzi! Ăia sunt milionari acum. Ce să-i dai tu ăluia, 300.000 de euro amendă?”, a mai spus Becali.

