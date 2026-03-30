Disperați de prețul carburanților, unii șoferi recurg la gesturi extreme. Ce ajung să toarne în rezervor

Scumpirile constante de la pompă îi împing pe mulți șoferi spre soluții de compromis. Unii caută alternative mai ieftine, alții merg mai departe și experimentează combinații sau lichide care nu au ce căuta într-un rezervor. Diferența dintre o economie aparentă și o pagubă serioasă ține de un detaliu esențial: compatibilitatea reală a mașinii.

Alternative reale există, dar nu sunt pentru toată lumea

Analizele făcute de ADAC și Deutsche Automobil Treuhand arată clar că opțiunile sigure există, dar sunt limitate și strict reglementate. Pentru motoarele pe benzină, variantele uzuale rămân E5, E10 și, în unele cazuri, Super Plus. E10, care conține bioetanol, este acceptat de majoritatea mașinilor mai noi, însă modelele mai vechi pot avea probleme dacă nu sunt verificate în prealabil.

La diesel, lucrurile sunt și mai nuanțate. Pe lângă motorina standard, au apărut variante precum B10 sau combustibili sintetici de tip HVO100 ori XTL. Sunt mai „curați” și, uneori, mai eficienți, dar regula rămâne aceeași: dacă producătorul nu aprobă explicit, riscul este pe umerii șoferului.

Mituri periculoase care încă mai circulă printre șoferi

Ideea că uleiul alimentar ar putea înlocui motorina persist de ani de zile. În realitate, este una dintre cele mai rapide metode de a distruge sistemul de injecție. Combustibilii moderni obținuți din plante trec prin procese industriale complexe. Uleiul din magazin nu are nicio legătură cu aceste standarde.

Nici păcura sau uleiul de motor nu sunt alternative. Pot părea similare ca aspect, dar nu sunt concepute pentru motoare moderne. Rezultatul: depuneri, blocaje și reparații costisitoare.

O greșeală frecventă și extrem de scumpă este confuzia dintre AdBlue și motorină. AdBlue are rol strict în reducerea emisiilor și este depozitat separat. Dacă ajunge în rezervorul de combustibil, poate compromite întregul sistem. Într-un astfel de caz, motorul nu trebuie pornit sub nicio formă.

La fel de periculoase sunt și alte „experimente”: apă, lichid de frână, antigel sau soluție de parbriz. Toate sunt esențiale pentru funcționarea mașinii, dar în locurile lor dedicate. În rezervor, produc coroziune și avarii serioase.

Există totuși alternative reale. GPL și CNG sunt opțiuni viabile, mai ieftine, dar doar pentru mașini echipate sau modificate corespunzător. Nu sunt soluții de moment, ci investiții planificate.

Dacă nu este omologat și aprobat pentru mașina ta, nu este combustibil. Orice abatere de la regula asta nu înseamnă economie, ci risc direct de cheltuieli mari.

