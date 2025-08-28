Prima pagină » Actualitate » Divorțul care zdruncină lumea politică! Fostul ministrul Petre Daea se desparte de soție, după ce l-a acuzat de abuz domestic

Ruxandra Radulescu
28 aug. 2025, 17:51, Actualitate
Petre Daea, fostul ministru al Agriculturii, urmează să divorțeze, după ce soția sa Camelia, a cerut în urmă cu câteva luni un ordin de protecție împotriva lui, transmite CANCAN.RO. Partenera de viață a lui Daea îl acuza pe politician că, ani de zile, a fost victima agresiunilor și amenințărilor. 

Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, e în pragul divorțului, după ce la sfârșitul anului trecut, cu doar câteva zile înainte de Crăciun, soția sa, Camelia, a cerut un ordin de protecție împotriva soțului său, situație care a generat un adevărat șoc printre apropiații cuplului și politicieni.

Potrivit CANCAN.RO, Camelia a fost agresată fizic și amenințată. De asemenea, aceasta susține că abuzurile durează de ani de zile. Publicația dezvăluie că în ședința Judecătoriei Sectorului 1, Petre Daea a afirmat că s-a împăcat cu soția sa, în timp ce Camelia, prin avocat, a declarat că soțul este agresiv, dar i-ar fi promis că îi va acorda divorțul dacă renunță la cererea de ordin de protecție.

În cele din urmă, cei doi au ajuns la un acord. Camelia a decis să renunțe la cerere, iar Daea și-a dat acordul prin avocat.

”Pârâtul, personal, arată că s-a împăcat cu partea adversă. Reclamanta, personal, arată că soţul ei este foarte agresiv şi i-a promis că îi va acorda divorţul. Instanţa acordă cuvântul asupra probelor. Reclamanta, prin avocat, arată că renunţă la cererea de emitere a ordinului de protecţie. Pârâtul, prin avocat, arată că este de acord”, se arată în decizia instanței.

În urma divorțului, fostul ministru al Agriculturii Petre Daea, și soția acestuia, Camelia, ar avea de împărțit o avere care include șapte case și trei terenuri, potrivit declarației de avere.

