Divorțul la notar, ieftin, civilizat și rapid. Formalități și costuri

06 nov. 2025, 21:14, Actualitate
Divorțul la notar rămâne una dintre cele mai rapide și mai accesibile modalități de a încheia o căsătorie pe cale amiabilă. Fără procese lungi și fără stres suplimentar, această procedură simplificată le oferă soților posibilitatea de a se separa în doar câteva săptămâni, cu costuri mai mici și mai multă discreție.

Divorțul la notar este soluția ideală pentru cuplurile care s-au înțeles asupra tuturor aspectelor legate de despărțire. Procedura poate fi urmată atunci când ambii soți sunt de acord cu separarea și nu există conflicte majore privind bunurile sau copiii. Dacă în căsătorie există minori, este necesar ca părinții să fi stabilit de comun acord detalii precum custodia, pensia alimentară și domiciliul copilului.

Această variantă este potrivită pentru persoanele care vor să evite un proces lung și public. În plus, divorțul notarial oferă un cadru legal, discret și civilizat, permițând încheierea unei căsnicii în mod rapid și fără complicații juridice.

Formalități și costuri

Procedura este clar reglementată și cuprinde câteva etape simple. Totul începe cu depunerea unei cereri comune la notarul public, unde soții își exprimă acordul pentru desfacerea căsătoriei.

La cerere trebuie atașate documente precum certificatul de căsătorie în original, cărțile de identitate și, dacă este cazul, acordurile privind copiii.

După depunerea dosarului, urmează un termen legal de reflecție de 30 de zile, perioadă în care soții se pot răzgândi. La finalul acestei perioade, dacă ambele părți confirmă decizia, notarul emite certificatul de divorț, care are valoare legală deplină.

Costurile variază în funcție de complexitatea cazului și de onorariul notarului. În 2025, tarifele medii se situează între 500 și 1.500 de lei, putând crește ușor dacă există minori sau acorduri privind bunurile comune.

De ce aleg tot mai mulți români această variantă

Principalul avantaj al divorțului la notar este rapiditatea – întreaga procedură poate fi finalizată într-o lună. Este, de asemenea, mai ieftin decât un proces în instanță, care presupune taxe de judecată, termene de audiere și onorarii avocațiale.

Un alt atu este discreția: totul se desfășoară într-un cadru privat, fără public și fără înregistrări de instanță. Pentru cuplurile care doresc o despărțire pașnică, elegantă și fără expunere, divorțul la notar este cea mai echilibrată soluție.

În concluzie, în 2025, divorțul notarial rămâne cea mai eficientă opțiune pentru separările amiabile — un proces simplu, legal și adaptat ritmului vieții moderne.

