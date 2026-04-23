​Procurorii ​DNA ​au ​dispus ​reținerea ​pentru ​24 ​de ​ore, ​începând ​cu ​22 ​aprilie, ​respectiv ​23 ​aprilie ​2026, ​față ​de ​mai mulţi inculpați din dosarul deschis angajaţilor Consiliului Judeţean Bistriţa Băsăud.

​Este vorba despre administratorul ​public ​al ​județului ​Bistriţa-Năsăud. Acesta este acuzat de ​săvârșirea ​a ​2 ​infracțiuni ​de ​ ​abuz ​în ​serviciu.

​Funcționarul ​public ​ar fi ​obținut ​pentru ​sine ​sau ​pentru ​altul ​un ​folos ​necuvenit ​și o ​infracțiune ​de ​luare ​de ​mită, ​în ​formă ​continuată ​(3 ​acte ​materiale), transmite DNA, joi.

​Un alt inculpat reţinut este şi directorul ​executiv ​al ​Direcției ​Investiții ​și ​Drumuri ​Județene ​din ​cadrul ​CJ ​Bistrița-Năsăud.

Acesta este acuzat ​de ​săvârșirea ​infracțiunii ​de ​complicitate ​la ​abuz ​în ​serviciu, ​dacă ​funcţionarul ​public ​a ​obținut ​pentru ​sine ​sau ​pentru ​altul ​un ​folos ​necuvenit.

​Următorul pe listă este şi şeful ​Serviciului ​Administrare ​Drumuri ​Județene ​din ​cadrul ​CJ ​Bistrița-Năsăud.

Este acuzat de ​săvârșirea ​infracțiunii ​de ​complicitate ​la ​abuz ​în ​serviciu, ​dacă ​funcţionarul ​public ​a ​obţinut ​pentru ​sine ​sau ​pentru ​altul ​un ​folos ​necuvenit. ​

​Tot printre cei reţinuţi se află şi managerul ​de ​proiect ​în ​cadrul ​unui ​contract ​de ​lucrări ​aflat ​în ​derulare ​la ​CJ ​Bistrița-Năsăud.

Procurorii îl acuză de ​complicitate ​la ​abuz ​în ​serviciu, ​dacă ​funcţionarul ​public ​a ​obţinut ​pentru ​sine ​sau ​pentru ​altul ​un ​folos ​necuvenit.

​Un alt reţinut este şi reprezentantul ​de ​facto ​al ​unei ​societăți ​comerciale. Este acuzat de ​săvârșirea ​a ​2 ​infracțiuni ​de ​ ​instigare ​la ​abuz ​în ​serviciu.

Asta ​dacă ​funcţionarul ​public ​a ​obţinut ​pentru ​sine ​sau ​pentru ​altul ​un ​folos ​necuvenit ​și o ​infracțiune ​de ​dare ​de ​mită, ​în ​formă ​continuată ​(3 ​acte ​materiale).

​Cel de-al şaselea inculpat este administratorul ​unei ​societăți ​comerciale, ​pentru ​săvârșirea ​infracțiunii ​de ​complicitate ​la ​abuz ​în ​serviciu.

Pe ​23 ​aprilie ​2026, ​cei ​6 ​inculpați ​vor ​fi ​prezentați ​Tribunalului ​Cluj, ​cu ​propunere ​de ​arestare ​preventivă ​pentru ​30 ​de ​zile.

​Control judiciar dispus în cazul a doi angajaţi ai CJ Bistriţa-Năsăud

​Procurorii​ ​DNA ​au ​luat ​măsura ​controlului ​judiciar ​pentru ​60 ​de ​zile, ​începând ​cu ​22 ​aprilie ​2026, ​față ​de ​doi ​inculpați.

Este vorba despre un ​inginer ​în ​cadrul ​Serviciului ​Administrare ​Drumuri ​Judeţene ​din ​cadrul ​CJ ​Bistriţa-Năsăud.

Acesta este acuzat de ​complicitate ​la ​abuz ​în ​serviciu, ​dacă ​funcţionarul ​public ​a ​obţinut ​pentru ​sine ​sau ​pentru ​altul ​un ​folos ​necuvenit.

​Printre cei care vor sta 60 de zile sub control judiciar se află şi şeful ​parcului ​auto în ​cadrul ​CJ ​Bistriţa-Năsăud.

Este acuzat de ​​delapidare ​în ​formă ​continuată ​(11 ​acte ​materiale) ​și ​participaţie ​improprie ​la ​abuz ​în ​serviciu, ​sub ​forma ​instigării, potrivit unui comunicat transmis de DNA.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Percheziții DNA la CJ Bistrița-Năsăud și CJ Sălaj. Președintele CJ Sălaj are calitate de suspect, președintele CJ Bistrița-Năsăud încă nu