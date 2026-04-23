Procurorii DNA au dispus reținerea pentru 24 de ore, începând cu 22 aprilie, respectiv 23 aprilie 2026, față de mai mulţi inculpați din dosarul deschis angajaţilor Consiliului Judeţean Bistriţa Băsăud.
Este vorba despre administratorul public al județului Bistriţa-Năsăud. Acesta este acuzat de săvârșirea a 2 infracțiuni de abuz în serviciu.
Funcționarul public ar fi obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit și o infracțiune de luare de mită, în formă continuată (3 acte materiale), transmite DNA, joi.
Un alt inculpat reţinut este şi directorul executiv al Direcției Investiții și Drumuri Județene din cadrul CJ Bistrița-Năsăud.
Acesta este acuzat de săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.
Următorul pe listă este şi şeful Serviciului Administrare Drumuri Județene din cadrul CJ Bistrița-Năsăud.
Este acuzat de săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.
Tot printre cei reţinuţi se află şi managerul de proiect în cadrul unui contract de lucrări aflat în derulare la CJ Bistrița-Năsăud.
Procurorii îl acuză de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.
Un alt reţinut este şi reprezentantul de facto al unei societăți comerciale. Este acuzat de săvârșirea a 2 infracțiuni de instigare la abuz în serviciu.
Asta dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit și o infracțiune de dare de mită, în formă continuată (3 acte materiale).
Cel de-al şaselea inculpat este administratorul unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu.
Pe 23 aprilie 2026, cei 6 inculpați vor fi prezentați Tribunalului Cluj, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Procurorii DNA au luat măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, începând cu 22 aprilie 2026, față de doi inculpați.
Este vorba despre un inginer în cadrul Serviciului Administrare Drumuri Judeţene din cadrul CJ Bistriţa-Năsăud.
Acesta este acuzat de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.
Printre cei care vor sta 60 de zile sub control judiciar se află şi şeful parcului auto în cadrul CJ Bistriţa-Năsăud.
Este acuzat de delapidare în formă continuată (11 acte materiale) și participaţie improprie la abuz în serviciu, sub forma instigării, potrivit unui comunicat transmis de DNA.
