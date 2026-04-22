Percheziții DNA la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și la domiciliul președintelui Radu Moldovan, lider PSD

Percheziții DNA la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și la domiciliul președintelui Radu Moldovan, lider PSD

Percheziții DNA la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și la domiciliul președintelui Radu Moldovan, lider PSD
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins în această dimineață la sediul Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, dar și la domiciliul președintelui Radu Moldovan, lider PSD. Acțiuni similare ar avea loc și la un constructor local, iar ancheta ar putea viza suspiciuni legate de documente notariale.

UPDATE: Comunicatul DNA

„Ca răspuns la solicitările formulate de reprezentanți ai mass-media, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj efectuează cercetări în trei cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv spălare de bani, în contextul achizițiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj.

În cursul zilei de 22 aprilie 2026, în baza mandatelor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 69 de locații situate pe raza județelor Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și municipiul București, fiind vizate sediile a două instituții publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice și sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici. De asemenea, în executarea unui ordin european de anchetă, se desfășoară activități de percheziție domiciliară și pe teritoriul statului francez.

Acestea au loc cu sprijinul Direcției Naționale Anticorupție-Structura centrală, a Serviciilor Teritoriale Alba Iulia, Brașov, Iași, Oradea, Pitești, Suceava și Timișoara, EUROJUST, I.P.J. Alba, I.P.J. Cluj și I.P.J. Maramureș, S.R.P.T. Cluj-Napoca, precum și a Jandarmeriei Române.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, au transmis reprezentanții DNA

Percheziții DNA la domiciliul președintelui Radu Moldovan, lider PSD

Procurorii anticorupție au efectuat, în această dimineață, percheziții la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și la domiciliul președintelui instituției, Radu Moldovan.

Anchetatorii au ajuns la sediul instituției în cursul dimineții, iar verificările s-ar extinde și la alte entități implicate în contracte publice.

Surse citate de Bistrițeanul.ro indică faptul că percheziții au loc și la compania de construcții Frasinul, firmă activă în zona proiectelor de infrastructură din județ.

Deocamdată, nu au fost comunicate oficial detalii privind natura exactă a dosarului.

Radu Moldovan se afla la domiciliu în momentul descinderii și ar colabora cu procurorii. Acesta a fost surprins în curtea locuinței sale în timpul acțiunii.

Suspiciuni privind acte notariale

Conform informațiilor transmise de Realitatea PLUS, perchezițiile ar putea avea legătură cu suspiciuni privind întocmirea unor acte notariale presupus falsificate într-o zonă denumită „Transilvania”, fără a fi oferite, deocamdată, confirmări oficiale suplimentare.

Aceleași surse indică faptul că verificările ar putea continua și în Cluj-Napoca, unde ar locui o persoană implicată în cauză. Este vorba despre o femeie care ar activa în cadrul Autoritatea pentru Digitalizarea României.

