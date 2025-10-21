Prima pagină » Actualitate » DNA anchetează în premieră o nouă infracțiune pe legea evaziunii fiscale: „schema frauduloasă”. Procurorii fac la această oră percheziții în mai multe orașe. Este vizată piața auto second hand

DNA anchetează în premieră o nouă infracțiune pe legea evaziunii fiscale: „schema frauduloasă”. Procurorii fac la această oră percheziții în mai multe orașe. Este vizată piața auto second hand

21 oct. 2025, 08:03, Actualitate
DNA anchetează în premieră o nouă infracțiune pe legea evaziunii fiscale: „schema frauduloasă”. Procurorii fac la această oră percheziții în mai multe orașe. Este vizată piața auto second hand
08:12

Procurorii au cel puțin 3 suspecți

Sunt cel puțin 3 suspecți în acest caz. Firma bănuită de nereguli ar fi achiziționat în jur de 1500 de mașini și s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale, arată surse judiciare.

Procurorii Secției a 2-a a DNA desfășoară la această oră 12 percheziții în mai multe orașe și locații, anchetând în premieră o potențială infracțiune prevăzută în legea evaziunii fiscale, modificată în 2023.

Perchezițiile se desfășoară în Oradea, Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov și Suceava.

Infracțiunea cercetată de procurorii DNA este „schema frauduloasă” iar prejudiciul în acest caz ar fi de aproximativ 28 de milioane de lei ( peste 5 milioane de euro).

Speța se referă la o serie de operațiuni de vânzări de mașini second hand cumpărate in spațiul intracomunitar. Achizițiile s-ar fi petrecute între anii 2022-2025, profitul ar fi fost localizat pe alte de societăți iar proprietarii nu ar mai fi plătit ulterior taxele la bugetul de stat.

În acest caz, DNA suspectează sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, omiterea înregistrării în evidenţele contabile dar şi declararea la organele fiscale, în parte, a operațiunilor  comerciale/venituri.

Schema frauduloasă se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani

Potrivit legii privind evaziunea fiscală, modificată în 2023, „constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi orice acţiune sau inacţiune comisă în cadrul unor scheme frauduloase cu caracter transfrontalier având ca efect diminuarea cu cel puţin 10.000.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, a resurselor bugetului Uniunii Europene, prin:

  1. a) utilizarea sau prezentarea de declaraţii sau documente false, incorecte sau incomplete privind TVA;
  2. b) nedivulgarea de informaţii privind TVA, atunci când aceste informaţii trebuie divulgate potrivit legii;
  3. c) prezentarea de declaraţii corecte privind TVA pentru a masca în mod fraudulos neplata sau constituirea unor drepturi necuvenite la rambursări de TVA.

Tentativa se pedepseşte”.

„Schema frauduloasă” face parte din infracțiunile fiscale grave și, ca mod de operare, cuprinde scheme infracționale care includ prezentarea de documente false sau incorecte legate de TVA, ascunderea intenționată de informații privind TVA sau prezentarea unor declarații în așa fel încât să mascheze neplata TVA.

Știre în curs de actualizare

Citește și

ACTUALITATE Valentin Stan: Ucraina are nevoie de 2 miliarde de euro pe ZI, nu pe trimestru
10:00
Valentin Stan: Ucraina are nevoie de 2 miliarde de euro pe ZI, nu pe trimestru
POLITICĂ Un fost ministru al Justiţiei comentează scandalul CCR: „Sistemul judiciar trebuie să înțeleagă că cetățeanul are nevoie de justiție”
09:53
Un fost ministru al Justiţiei comentează scandalul CCR: „Sistemul judiciar trebuie să înțeleagă că cetățeanul are nevoie de justiție”
JUSTIȚIE CSM îl compară pe Fritz cu lideri din Zimbabwe, Angola, Uganda și Rusia. Liderul USR a anunțat că vrea să schimbe Constituția pentru că nu îi convine decizia CCR
09:35
CSM îl compară pe Fritz cu lideri din Zimbabwe, Angola, Uganda și Rusia. Liderul USR a anunțat că vrea să schimbe Constituția pentru că nu îi convine decizia CCR
ANCHETĂ O șoferiță a FUGIT de la locul accidentului, după ce a provocat un carambol în cartierul Rahova din Capitală. Două persoane au fost rănite
09:34
O șoferiță a FUGIT de la locul accidentului, după ce a provocat un carambol în cartierul Rahova din Capitală. Două persoane au fost rănite
Cine e românca MILIONARĂ, vecină cu avocata decedată în explozia din Rahova. Avea o adevărată „fabrică de bani” care funcționa la etajul 5
09:29
Cine e românca MILIONARĂ, vecină cu avocata decedată în explozia din Rahova. Avea o adevărată „fabrică de bani” care funcționa la etajul 5
Mediafax
Prognoza pentru următoarele patru săptămâni: Temperaturi în scădere și ploi abundente la sfârșit de lună
Digi24
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Mediafax
Prognoza pentru următoarele patru săptămâni: Temperaturi în scădere și ploi abundente la sfârșit de lună
Click
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Wowbiz
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Antena 3
Furie în Iran. În timp ce femeile sunt obligate să poarte hijab, un înalt oficial și-a măritat fata într-o rochie cu decolteu adânc
Digi24
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Cancan.ro
Cristina Pucean e istorie? BDLP, la hotel cu domnișoara Vanessa! Imaginile care nu lasă loc de interpretări
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
StirileKanalD
"Rochia de mireasă o punem deasupra în sicriu… nu are ce să mai îmbrace. Au căzut cinci tone pe ea, ce să mai îmbrace, săraca"
KanalD
Noi detalii au ieșit la iveală. Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de de explozia din Rahova. Locatarii fac mărturisiri fără precedent: „Au deschis ușile ca să poată să aerisească blocul”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Capital.ro
Decizie pentru Călin Georgescu. Ce măsuri dispun judecătorii în dosarul privind promovarea cultului persoanelor vinovate de infracțiuni de genocid
Evz.ro
Oana Ioniță, noi probleme. Fiul ei va fi audiat
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
HOROSCOP 22 octombrie 2025. O zodie este favorita astrelor! Îi merge bine pe toate planurile și are parte de numeroase surprize. Aceasta trebuie să ia și o decizie importantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Descopera.ro
Un jaf de 7 minute și o poveste de peste 200 de ani. Marie Louise, lacrima de smarald a lui Napoleon Bonaparte