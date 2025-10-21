DNA anchetează în premieră o nouă infracțiune pe legea evaziunii fiscale: „schema frauduloasă”. Procurorii fac la această oră percheziții în mai multe orașe. Este vizată piața auto second hand

08:12 Procurorii au cel puțin 3 suspecți Sunt cel puțin 3 suspecți în acest caz. Firma bănuită de nereguli ar fi achiziționat în jur de 1500 de mașini și s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale, arată surse judiciare.

Procurorii Secției a 2-a a DNA desfășoară la această oră 12 percheziții în mai multe orașe și locații, anchetând în premieră o potențială infracțiune prevăzută în legea evaziunii fiscale, modificată în 2023.

Perchezițiile se desfășoară în Oradea, Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov și Suceava.

Infracțiunea cercetată de procurorii DNA este „schema frauduloasă” iar prejudiciul în acest caz ar fi de aproximativ 28 de milioane de lei ( peste 5 milioane de euro).

Speța se referă la o serie de operațiuni de vânzări de mașini second hand cumpărate in spațiul intracomunitar. Achizițiile s-ar fi petrecute între anii 2022-2025, profitul ar fi fost localizat pe alte de societăți iar proprietarii nu ar mai fi plătit ulterior taxele la bugetul de stat.

În acest caz, DNA suspectează sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, omiterea înregistrării în evidenţele contabile dar şi declararea la organele fiscale, în parte, a operațiunilor comerciale/venituri.

Schema frauduloasă se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani

Potrivit legii privind evaziunea fiscală, modificată în 2023, „constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi orice acţiune sau inacţiune comisă în cadrul unor scheme frauduloase cu caracter transfrontalier având ca efect diminuarea cu cel puţin 10.000.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, a resurselor bugetului Uniunii Europene, prin:

a) utilizarea sau prezentarea de declaraţii sau documente false, incorecte sau incomplete privind TVA; b) nedivulgarea de informaţii privind TVA, atunci când aceste informaţii trebuie divulgate potrivit legii; c) prezentarea de declaraţii corecte privind TVA pentru a masca în mod fraudulos neplata sau constituirea unor drepturi necuvenite la rambursări de TVA.

Tentativa se pedepseşte”.

„Schema frauduloasă” face parte din infracțiunile fiscale grave și, ca mod de operare, cuprinde scheme infracționale care includ prezentarea de documente false sau incorecte legate de TVA, ascunderea intenționată de informații privind TVA sau prezentarea unor declarații în așa fel încât să mascheze neplata TVA.

Știre în curs de actualizare