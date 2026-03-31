Prima pagină » Actualitate » DNA face percheziții la Autoritatea Rutieră Română. Directorul general, în vizorul procurorilor anticorupție

DNA face percheziții la Autoritatea Rutieră Română / foto ilustrativ

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție fac percheziții, marți dimineață, 31 martie, la Autoritatea Rutieră Română. Există suspiciunea săvărșirii mai multor fapte de corupție, scrie Mediafax.

Potrivit sursei citate, faptele în cauză ar fi trafic de influență, cumpărare de influență, dare de mită și grup infracțional organizat.

Cristian Anton, șeful ARR, sub lupa DNA

UPDATE – Ce avere are Cristian Anton

Într-o declarație de avere completată în 2023, Cristian Anton, director general ARR, a trecut că deține o casă de locuit în Timiș și ar avea un cont curent deschis la ING Bank. De asemenea, ar avea și datorii de 35.000 de euro, dintr-un credit contract la BRD, cu scadență în 2031.

Anton a încasat salarii atât de la ARR, cât și de la Ministerul Transporturilor.

În 2023, șeful ARR încasa indemnizații și de la SN Aeroportul „Traian Vuia”, din Timișoara, dar și de la Danube Bridge Vidin Calafat AD.

Procurorii anticorupție suspectează faptul că examenele în cadrul ARR, din mai multe județe, erau aranjate. Astfel, se pare vă verificările fie se dădeau de către alte persoane, fie răspunsurile erau oferite în timpul examenului, contra unor sume de bani. Sumele ar fi variat între 600 și 1500 de euro pentru un examen, mai menționează sursa citată.

DNA lucrează de mai mult timp la dosarul care îl vizează pe șeful ARR. De altfel, procurorii suspectează că situația a ajuns la nivel de fenomen, fiind regăsită nu numai în București, ci și în județe ca Mehedinți și Arad.

Perchezițiile DNA de marți dimineață se desfășoară la instituții și la domiciliul unor persoane fizice. Suspecții în acest dosar vor fi aduși la București.

În timpul verificărilor la domiciliile unor suspecți, procurorii DNA au găsit sume de bani.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe