Prima pagină » Actualitate » Porcul care a luat-o la fugă înainte de sacrificare. A fost filmat pe străzile din Vaslui

Porcul care a luat-o la fugă înainte de sacrificare. A fost filmat pe străzile din Vaslui

11 dec. 2025, 19:14, Actualitate
Porcul care a luat-o la fugă înainte de sacrificare. A fost filmat pe străzile din Vaslui

Scene comice surprinse în zona Pieței Traian din Vaslui. Un porc a evadat și a declanșat o urmărire demnă de filmele de comedie. Animalul era pregătit pentru vânzare și a reușit să se smulgă din mâinile proprietarilor, iar mai apoi a pornit într-o cursă disperată printre trecători.

Porcul care a luat-o la fugă înainte de capturare

Comercianții au încercat minute în șir să îl prindă, ba chiar s-au aruncat în fața lui pentru a îl bloca, însă fără succes la început.

Scena a fost surprinsă de câțiva localnici care s-au amuzat de situație și au filmat momentul care a fost distribuit pe rețelele sociale și s-a viralizat rapid.

Comentariile nu s-au lăsat nici ele așteptate prea mult. De la glume precum „a fugit Crăciunul” până la „a ieșit caltaboșul la aer”, utilizatorii au privit evenimentul ca pe o adevărată întâmplare de sezon.

În cele din urmă, după minute în șir de chin, porcul a fost prins, spre ușurarea comercianților care îl urmăreau.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Cod galben de ceață în 13 județe. Vizibilitatea scade sub 50 de metri pe mai multe drumuri
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Cancan.ro
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Scandal în tabăra suveraniștilor. De ce era previzibilă ruptura și cum privesc alegătorii tensiunile dintre lideri
Mediafax
Cursa feroviară de noapte care te duce rapid din Olanda în Italia
Click
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Cancan.ro
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Ce se întâmplă doctore
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Fără precedent: Astronomii au surprins două explozii stelare în timp real
EXCLUSIV Judecătoarea Raluca Moroșanu, care a acuzat că magistrații sunt “terorizați cu acțiuni disciplinare”, era cercetată la Inspecția Judiciară!
18:46
Judecătoarea Raluca Moroșanu, care a acuzat că magistrații sunt “terorizați cu acțiuni disciplinare”, era cercetată la Inspecția Judiciară!
LIVE UPDATE 🚨 Zelenski anunţă o nouă întâlnire a Coaliţiei de Voință”. Rutte, avertisment de la Berlin: „Suntem următoarea țintă a Rusiei și suntem deja în pericol”
18:35
🚨 Zelenski anunţă o nouă întâlnire a Coaliţiei de Voință”. Rutte, avertisment de la Berlin: „Suntem următoarea țintă a Rusiei și suntem deja în pericol”
EXTERNE India oscilează între Occident și Rusia. Cine oferă avantaje mai consistente?
18:34
India oscilează între Occident și Rusia. Cine oferă avantaje mai consistente?
FLASH NEWS Putin se opune lui Trump. Liderul de la Kremlin și-a exprimat susținerea pentru Maduro, în contextul tensiunilor între Venezuela și SUA
18:29
Putin se opune lui Trump. Liderul de la Kremlin și-a exprimat susținerea pentru Maduro, în contextul tensiunilor între Venezuela și SUA
CONTROVERSĂ Viktor Orban își pregătește viitorul la conducerea Ungariei. Vrea să ajungă președinte cu puteri extinse, scrie Bloomberg
18:22
Viktor Orban își pregătește viitorul la conducerea Ungariei. Vrea să ajungă președinte cu puteri extinse, scrie Bloomberg
ACTUALITATE Lavinia Betea: „Generalul Militaru, conspirator între urmăriri secrete și un destin neînțeles”
18:17
Lavinia Betea: „Generalul Militaru, conspirator între urmăriri secrete și un destin neînțeles”

Cele mai noi