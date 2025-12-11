Porcul care a luat-o la fugă înainte de sacrificare. A fost filmat pe străzile din Vaslui

Scene comice surprinse în zona Pieței Traian din Vaslui. Un porc a evadat și a declanșat o urmărire demnă de filmele de comedie. Animalul era pregătit pentru vânzare și a reușit să se smulgă din mâinile proprietarilor, iar mai apoi a pornit într-o cursă disperată printre trecători.

Porcul care a luat-o la fugă înainte de capturare

Comercianții au încercat minute în șir să îl prindă, ba chiar s-au aruncat în fața lui pentru a îl bloca, însă fără succes la început.

Scena a fost surprinsă de câțiva localnici care s-au amuzat de situație și au filmat momentul care a fost distribuit pe rețelele sociale și s-a viralizat rapid.

Comentariile nu s-au lăsat nici ele așteptate prea mult. De la glume precum „a fugit Crăciunul” până la „a ieșit caltaboșul la aer”, utilizatorii au privit evenimentul ca pe o adevărată întâmplare de sezon.

În cele din urmă, după minute în șir de chin, porcul a fost prins, spre ușurarea comercianților care îl urmăreau.

