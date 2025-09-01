Doi bătrâni din județul Neamț au fost BĂTUȚI de doi vecini pentru o datorie de 200 de lei. Victimele nu își explică violența agresorilor

Doi bătrâni din comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț, au fost atacați în propria gospodărie de doi vecini, pentru o datorie de 200 lei pe care ar fi avut-o fiica lor. Agresorii l-au lovit atât de tare pe bătrân, încât acesta este acum internat cu răni grave la cap, la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Suspecții sunt cercetați pentru tâlhărie calificată.

Cei doi soți, în vârstă de 69, respectiv 67 de ani, s-au trezit în curte cu doi vecini care le cereau o datorie de 200 lei. Sunt bani pe care bărbații ar fi trebuit să-i primească de la fiica oamenilor, pentru că lucraseră la câmp pentru ea. Numai că femeia le-ar fi cerut să o mai păsuiască două zile și atunci cei doi bărbați, în vârstă de 25 și 50 de ani, au hotărât să își facă singuri dreptate.

Indivizii au intrat peste cei doi bătrâni în curte și după ce l-au doborât pe el, au urmărit-o în casă și pe biata femeie, iar după ce i-au lovit au distrus câteva geamuri și oglindă.

Cei doi suspecți au luat din casa bătrânilor două telefoane mobile și un portofel în care se aflau doar 30 de lei.

„Au fost reținuți de polițiști, fiind cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiuni lor de lovire sau alte violențe, distrugere și tâlhărie calificată. Față de bărbatul de 50 de ani a fost dispusă măsura controlului judiciar, iar față de tânărul de 25 de ani a fost luată măsura arestului preventiv”, a precizat pentru Știrile Pro TV Ramona Ciofu, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț.

Victimele spun că nu își explică violența celor doi vecini, în condițiile în care nu au mai avut probleme cu ei.

FOTO – Captură video: Știrile Pro TV