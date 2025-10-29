Scandal în SUA pe retragerea trupelor americane din România. Ambii șefi republicani ai comisiilor de apărare ale Congresului contestă vehement decizia lui Trump și Pentagonului: „Ne OPUNEM ferm”

Doi congresmeni republicani ai Comisiilor de Apărare din Camera Reprezentanților și Senatului American au transmis un comunicat în care și-au exprimat dezavordul față de decizia Pentagonului de a retrage o parte din trupele americane din Europa, inclusiv din România.

Roger Wicker, republican din Mississippi, președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Senatului, și reprezentantul Mike Rogers (republican din Alabama), președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților, au precizat că reducerea prezenței trupelor în Europa de Est ar putea „duce la retrageri suplimentare ale forțelor americane din Europa de Est”.

„Washington, D.C. – Senatorul american Roger Wicker, republican din Mississippi, președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Senatului, și reprezentantul Mike Rogers (republican din Alabama), președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților, au emis următoarea declarație în care își exprimă îngrijorarea cu privire la anunțul Pentagonului că va întrerupe brigada americană rotativă din România, care pare necoordonată și direct în contradicție cu strategia președintelui:

„Ne opunem cu fermitate deciziei de a nu menține brigada americană rotativă în România și procesului Pentagonului pentru revizuirea în curs a posturii forțelor, care ar putea duce la retrageri suplimentare ale forțelor americane din Europa de Est.”

România a fost un aliat puternic, făcând investiții majore pentru a găzdui forțele americane și a moderniza infrastructura care le susține. România a cheltuit peste 2% din PIB pentru armată timp de mulți ani și s-a angajat să atingă 5% din PIB. Aceste investiții, alături de contribuțiile lor la apărarea estică a NATO și la securitatea Mării Negre, subliniază rolul central al României în securitatea Alianței. În special, din 2016, România a găzduit un detașament american de apărare antirachetă Aegis Ashore, acceptând riscuri politice, militare și economice substanțiale pentru sistemele de teren concepute în principal pentru apărarea aliaților NATO, mai degrabă decât pentru propriul teritoriu.

Datorită conducerii președintelui Trump, aliații noștri europeni au fost de acord să își asume niveluri istorice ale poverii apărării colective. Cu toate acestea, reînarmarea europeană va necesita timp. Retragerea prematură a forțelor americane de pe flancul estic al NATO și la doar câteva săptămâni după ce dronele rusești au încălcat spațiul aerian românesc subminează descurajarea și riscă să invite la noi agresiuni rusești”, se arată în comunicat.