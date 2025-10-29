Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ștefan Danilă, fost șef al Statului Major, critică MApN: „Programul de voluntariat este o glumă!”/“Avem niște probleme în relațiile diplomatice la nivel înalt cu SUA”

Ruxandra Radulescu
29 oct. 2025, 16:25, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Generalul Ștefan Dănilă a vorbit în cadrul unei intervenții telefonice la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată, în exclusivitate de Gândul, despre programul de voluntariat inițiat de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, în contextul reducerii trupelor americane de pe teritoriul României. 

Într-un dialog cu jurnalistul Doru Bușcu și gazda emisiunii, Ionuț Cristache, pe tema modernizării armatei, generalul Ștefan Dănilă, fost Șef al Statului Major al Armatei, a declarat că programul de voluntariat inițiat de Ministerul Apărării este „o glumă”.

„Ceea ce se face acum ar trebui să fie revizuit, ideea de a face o rezervă cu oameni pe care-i plătești să vină într-o tabără de patru luni, mi se pare o glumă”, a afirmat Ștefan Dănilă.

Fostul Șef al Statului Major consideră că MAPN-ul nu are o perspectivă „realistă”

La întrebarea lui Ionuț Cristache de a clarifica acest punct de vedere, generalul a precizat:

„Dacă spunem că pregătim oamenii pentru a avea o rezervă atunci trebuie să fie clar ce program de pregătire fac. Dacă vorbim despre oamenii care trebuie să se încadreze în armata României, trebuie să fie clar despre ce vorbim. Dacă noi ne bazăm pe oameni care pot fi încadrați ca soldați la 43-47 de ani, atunci cred că nu privim realist lucrurile”, a mai adăugat generalul Ștefan Dănilă.

Ștefan Dănilă: „La nivel de relații diplomatice, avem parte de unele probleme”

Fostul Șef al Statului Major a comentat și reducerea prezenței trupelor SUA în România și a punctat că această situație este o consecință directă a relațiilor diplomatice precare „la nivel de președinte, la nivel de secretar de stat, respectiv ministrul Afacerilor Externe și ministrul Apărării Naționale”.

„Este evident faptul că, la nivel de relații diplomatice, avem parte de unele probleme, mai ales la discuțiile la nivel înalt. Adică la nivel de președinte, la nivel de secretar de stat, respectiv ministrul Afacerilor Externe și ministrul Apărării Naționale. Sunt probleme generate de complexitatea situației interne ”, a precizat Ștefan Dănilă.

