Mesajul Ambasadei SUA la București, după retragerea trupelor americane: Statele Unite rămân angajate față de România

29 oct. 2025, 16:18, Știri externe
Ambasada Statelor Unite la București transmite miercuri, în contextul retragerii unei părți din trupele americane dislocate în România, că parteneriatul strategic dintre România și SUA „este mai puternic ca niciodată”. Reprezentanții SUA adaăgă că angajamentul Washingtonului față de securitatea Europei de Est rămâne „neclintit”.

„În cadrul NATO, aliați precum România demonstrează o capacitate și o responsabilitate sporite. De peste 20 de ani, România, în calitate de aliat NATO, colaborează constant cu Statele Unite pentru a îndeplini obiectivele comune de apărare. Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată. Statele Unite rămân angajate față de România – ca aliat de încredere al NATO, partener strategic vital și motor al securității în Europa. Prezența noastră solidă și angajamentul durabil față de Europa rămân neclintite, inclusiv sprijinul acordat misiunii Eastern Sentry”, spune Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker.

SUA renunță la o parte dintre soldații dislocați la Marea Neagră

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a confirmat oficial printr-un comunicat că România a fost informată despre decizia Statelor Unite de a „redimensiona”

Potrivit comunicatului, măsura face parte din procesul mai amplu de reevaluare a posturii globale a forțelor militare americane.

„Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu. Decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american. Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune. Decizia americană este de sistare a rotirii in Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO. Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând în continuare o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională,” se arată în comunicatul citat.

