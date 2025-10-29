Prima pagină » Actualitate » Impactul retragerii americane, analizat de generalul-maior (r) Dan Grecu. „Semnalul nu ne bucură”. „Ajungem astăzi să convocăm un Consiliu Suprem de Apărare restrâns, când știam asta din februarie?”

Mara Răducanu
29 oct. 2025, 16:17, Actualitate
Dan Grecu, general-maior(r), a analizat într-un interviu pentru Gândul ce înseamnă pentru România reducerea forțelor americane de pe teritoriul țării noastre, respectiv impactul asupra garanței de securitate pe care simpla prezență a trupelor SUA o atestă.  Interlocutorul Gândul susține că decizia SUA nu reprezintă o tragedie pentru România, însă este un semnal care nu trebuie neglijat. Generalul (r) trage însă un semnal de alarmă cu privire la comunicarea instituțiilor din România care, paradoxal, știau despre decizia lui Donald Trump de retragere a trupelor militare din Europa încă de acum nouă luni de zile. Ceea ce, susține interlocutorul Gândul, pune în evidență lipsa de viziune și inexistența unei politici externe, direcționate pentru România în general.

Supărarea și uimirea lui Dan Grecu, general-maior(r), vin însă dintr-o altă direcție și anume convocarea de astăzi a Consiliului Suprem de Apărare restrâns, în condițiile în care Donald Trump anunțase încă din februarie că își va reduce trupele din Europa.

„Noi știam această posibilitate încă din februarie anul acesta, ca să ajungem astăzi să convocăm un Consiliu Suprem de Apărare restrâns – adică domnul președinte, domnul premier și domnul ministru, probabil și alți reprezentanți din domeniul securității și apărării – si să discutăm subiectul, când noi îl știam de opt luni de zile? Aici este problema care pe mine mă doare, pentru că asta îmi demonstrează, încă o dată, lipsa noastră de viziune și inexistența unei politici externe, direcționate pentru România în general, iar în speța aceasta pentru securitatea și apărarea națională.

Nu se va întâmpla absolut nimic spectaculos prin reducerea numărului de militari. Americanii, alături de celelalte trupe străine care sunt în țară vor rămâne și la Kogălniceanu și la Deveselu – acolo unde există suportul extraordinar în apărarea balistică europeană, dar a NATO în general. Rămân și la Câmpia Turzii, rămân și în celelalte structuri multinaționale de pe teritoriul țării noastre. Dar semnalul nu este unul care să ne bucure.”

„Simpla prezență a forțelor americane reprezintă o garanție de securitate pentru statul gazdă”

„Nu este un lucru care să ne bucure reducerea forțelor americane de pe teritoriul național – și nu numai din România, ci din toată zona asta estică sau Sud – Estică – pentru că nu doar noi suntem vizați. Sunt vizate și forțele din Bulgaria, din Ungaria, din Slovacia, dar nu și pe cele de la flancul Nord-Estic, acolo unde vorbim despre baltici și despre polonezi, cel puțin așa cum avem informațiile până acum. Nu trebuie să facem însă nicio tragedie din acest lucru. Nu este un lucru care să ne ajute, asta este indiscutabil – pentru că prezența forțelor americane, simpla lor prezență – reprezintă o garanție de securitate pentru statul gazdă.

Dar nu trebuie să facem o tragedie din asta, pentru că mișcarea fost anunțată de președintele american încă din februarie, când la preluarea mandatului domnia – sa a spus că își reduce forțele din Europa, cu referire directă la acele forțe suplimentare care au fost defășurate în urma Summit-ului de la Madrid, din 2022, după începerea agresiunii ruse împotriva Ucrainei, pentru că atunci au avut loc aceste suplimentări de forțe spre falcul estic”, a conchis Dan Grecu, general-maior(r).

Administrația Trump este pregătită să retragă mii de soldați americani din România, o schimbare semnificativă care a stârnit îngrijorare în flancul estic al Europei și a subliniat o schimbare strategică în prioritățile militare globale ale Washingtonului, au declarat surse pentru Kyiv Post.

Ministerul Apărării Naționale a transmis miercuri că a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA. Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu.

Statele Unite intenționează să retragă mii de soldați din România, într-o decizie strategică ce marchează o schimbare majoră a priorităților militare americane, scrie Kyiv Post.

Moșteanu: „Mi-aș fi dorit să nu se întâmple această retragere. Militarii americani sunt deja plecați”

„Aș fi vrut să nu fie așa. Însă, din nou spun, fiecare țară… Cămașa e întotdeauna mai aproape de corp decât haina. Fiecare țară își stabilește propria strategie”, a declarat, miercuri, Ionuț Moșteanu, într-o conferință de presă. Vezi detalii AICI

Ionuț Moșteanu a anunțat că militarii americani sunt plecați deja. „Au plecat deja o mie și ceva. Acum mai avem în jur de 1.000-1200 de soldați americani pe teritoriul țării”. Detalii AICI

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine săptămâna viitoare la București

Reamintim și faptul că secretarul general al NATO, Mark Rutte, va sosi săptămâna viitoare la București, potrivit unor surse guvernamentale. Vizita are loc în contextul deciziei Statelor Unite de a redimensiona prezența militară americană pe flancul estic al NATO, inclusiv în România. Detalii AICI

