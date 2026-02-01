Prima pagină » Sport » Povestea unei finale de referință: Carlos Alcaraz, campion la Australian Open și record istoric stabilit la Melbourne

Povestea unei finale de referință: Carlos Alcaraz, campion la Australian Open și record istoric stabilit la Melbourne

01 feb. 2026, 14:52

Carlos Alcaraz a stabilit un nou record în tenisul mondial și a intrat definitiv în istorie după finala de la Australian Open. Spaniolul de 22 de ani l-a învins pe Novak Djokovic, scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, și a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care reușește să câștige toate cele patru turnee de Grand Slam, performanță realizată chiar la prima sa finală disputată la Melbourne.

Liderul prezentului contra celui mai titrat jucător din istorie

Ultimul act de la Australian Open i-a pus față în față pe doi jucători aflați în puncte diferite ale carierei, dar legați deja de una dintre cele mai puternice rivalități ale circuitului. Novak Djokovic, deținător a zece titluri la Melbourne și cel mai titrat jucător din istoria tenisului, a întâlnit un Carlos Alcaraz aflat în premieră într-o finală pe hardul australian.

Cei doi se mai întâlniseră de nouă ori înaintea acestui meci, inclusiv în confruntări de Grand Slam, însă finala de la Australian Open a adus o miză aparte: șansa spaniolului de a-și completa colecția de trofee majore și oportunitatea lui Djokovic de a confirma, încă o dată, dominația sa pe terenul favorit.

Djokovic a controlat startul, dar Alcaraz a schimbat cursul finalei

Primul set a fost dominat de Novak Djokovic. După un început echilibrat, sârbul a crescut ritmul, a pus presiune constantă pe serviciul advers și a profitat de ezitările lui Alcaraz. Două break-uri au fost suficiente pentru un 6-2 clar, încheiat în 34 de minute.

Replica spaniolului nu a întârziat. În setul al doilea, Alcaraz a devenit mai agresiv și mai sigur pe execuții, în timp ce Djokovic a început să greșească mai mult. Break-ul venit devreme i-a oferit controlul, iar un al doilea break spre final a închis setul tot la 6-2, restabilind egalitatea.

Setul al treilea, momentul în care balanța s-a înclinat

Actul al treilea a adus cele mai spectaculoase schimburi ale meciului. Alcaraz a alergat excelent, a variat mai mult jocul și a reușit să-l scoată pe Djokovic din zona de confort. De cealaltă parte, sârbul a răspuns cu execuții precise, dar nivelul de efort a devenit tot mai vizibil.

Spaniolul a făcut diferența pe serviciul advers, reușind break-uri decisive pentru 3-2 și, mai târziu, pentru închiderea setului la 6-3. Chiar dacă Djokovic a luptat până la capăt și a salvat mai multe mingi de break, Alcaraz a intrat în avantaj la seturi.

Final tensionat și o victorie decisă pe momente-cheie

În setul al patrulea, Djokovic a încercat să rămână în meci, a cerut intervenția medicului și a forțat fiecare punct. Game-urile au fost strânse, iar scorul a rămas echilibrat până spre final. La 4-3, sârbul a revenit de la 0-30 și a egalat, semn că finala era departe de a fi încheiată.

Totuși, Alcaraz a fost mai lucid în momentele decisive. A riscat atunci când a fost nevoie și a rezistat presiunii. La 6-5, și-a creat două mingi de meci și a valorificat-o pe prima, încheind partida în patru seturi.

Un record care deschide un nou capitol

La 22 de ani și 272 de zile, Carlos Alcaraz devine cel mai tânăr jucător din istorie care câștigă toate cele patru turnee de Grand Slam, depășind un record vechi de aproape un secol. După un meci intens, spaniolul a sărbătorit succint, apoi l-a îmbrățișat pe Novak Djokovic la fileu, sub privirile lui Rafael Nadal, prezent în tribune.

