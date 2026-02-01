Carlos Alcaraz a câștigat cel mai mare premiu din istoria Australian Open

Alcaraz a câștigat Australian Open, după finala cu Novak Djokovic, scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Pe lângă trofeu, spaniolul a primit și 2.38 milioane de euro, cel mai mare premiu din istoria turneului.

Premiu a fost mărit cu 19 la sută față de anul trecut și Novak Djokovic, finalist, a primit 1.24 milioane de euro. Australian Open a avut premii de 64. 5 milioane de euro.

Și la feminin a fost la fel. Câștigătoarea turneului Elena Rybakina a obținut 2.38 milioane de euro și Aryna Sabalenka a luat 1.24 milioane de euro, ca finalistul Novak Djokovic.

Carlos Alcaraz e el mai tânăr jucător din istorie care câștigă toate cele patru trofee de Grand Slam.

„Wow. În primul rând, vreau să vorbesc despre Nole. Merită toate ovațiile. Ai vorbit despre ce fac eu, dar ce faci tu e uimitor. Ești o sursă de inspirație pentru toți sportivii din lume. Modul în care te dedici zilnic, că joci la un asemenea nivel, îmi place atât de mult să te privesc jucând. A fost o onoare să împart terenul cu tine, mulțumesc mult pentru că m-ai inspirat. Nimeni nu știe cât de greu a fost să ajung să câștig acest trofeu. Doar echipa mea știe. A fost un carusel emoțional în ultima vreme. Am încercat să nu ascultăm tot ce spunea lumea. În schimb, am muncit zilnic, am făcut totul cum trebuie datorită vouă. Mulțumesc tuturor celor din echipa mea, e și trofeul vostru.

Rafa (n.red. – către Rafael Nadal, aflat în tribune), cred că e prima dată când mă urmărești într-o finală ca profesionist. Știu că m-ai mai urmărit când eram junior, la 15 ani, dar acum e diferit. E o onoare să joc în fața ta. Pentru mine, a fost o onoare să mă antrenez cu tine și să joc împotriva ta, e un privilegiu să văd că îmi urmărești meciurile, mulțumesc că ești aici”, a declarat Carlos Alcaraz.