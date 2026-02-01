Prima pagină » Știri externe » Ali Khamenei amenință cu război regional dacă SUA atacă Iranul, în timp ce Trump face presiuni pentru a forța Teheranul să accepte un acord nuclear

01 feb. 2026, Știri externe
Ali Khamenei, liderul suprem iranian, a declarat duminică că orice atac militar al Statelor Unite asupra Iranului va declanșa un conflict extins în tot Orientul Mijlociu. Acesta a declarat că Teheranul nu dorește războiul, dar va riposta cu o „lovitură fermă” dacă va fi atacat. Între timp, politica lui Donald Trump față de Iran continuă să fie definită printr-o strategie de presiune maximă, combinată cu o deschidere tranzacțională către un acord nuclear. Președintele american folosește amenințări militare explicite pentru a forța Teheranul să accepte condiții mult mai dure decât acordul nuclear din 2015.

„Iranul are multe atracții. Petrolul iranian este o atracție. Gazul iranian este o atracție. Minele bogate ale Iranului sunt o atracție. Poziția strategică și geografică a Iranului este o atracție. [Americanii] vor să preia în stăpânire această țară, așa cum au făcut-o înainte. […] Problema este următoarea: sunt lăcomi, iar Iranul stă ferm. Va continua să stea ferm și, cu voia lui Dumnezeu, va face cealaltă parte să dispere de răutatea și hărțuirea sa”, a spus Ali Khamenei într-un discurs adresat duminică.

Donald Trump, aflat în avionul Air Force One în drum către Washington, le-a dat reporterilor o serie de declarații care alternează între amenințări militare și deschidere spre diplomație. Președintele american a afirmat că Iranul a început să discute „foarte serios” cu Statele Unite și a sugerat că Teheranul dorește să evite o lovitură militară. Deși a vorbit despre dialog, președintele a reconfirmat că o flotă masivă, pe care a numit-o o „frumoasă armadă”, se îndreaptă spre coastele Iranului. Mesajul său a fost clar: „Vom vedea ce se întâmplă… avem nave foarte mari și puternice acolo”.

Trump a subliniat că orice acord trebuie să garanteze că Iranul nu va deține pe viitor nicio armă nucleară. Întrebat direct de jurnaliști dacă a luat deja decizia de a ataca sau nu, Trump a refuzat să răspundă, spunând doar: „Nu pot să vă spun asta, dar sper să negocieze ceva satisfăcător”.

