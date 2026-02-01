Trifonul, sărbătorit în Dolj. Preoții au sfințit viile din Segarcea pentru un an roditor

O tradiție străveche încă se practică în Dolj. Sărbătoarea Sfântului Trifon este foarte importantă pentru locuitorii din Segarcea.

În această zi se sfinţesc viile si vinul. Preoții țin slujbe lângă podgorii și le stropesc cu apă sfințită pentru rod bun pentru a le feri de boli și insecte și pentru ca vinul să fie gustos. Tradiția Sfântului Trifon, considerat ocrotitorul viilor, se practică în Segarcea de zeci de ani. Potrivit obiceiului, doar bărbaţii trebuie să participe la ritual.

Comunitatea din Segarcea ține foarte mult la acest obicei. În câmp, printre podgorii, a fost ridicată și o mănăstire din lemn cu hramul Sfântului Mare Mucenic Trifon, unde au participat zeci de oameni la slujba ținută de Mitropolitul Olteniei, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu.

Dragi cetățeni ai orașului Segarcea, „În această zi de aleasă sărbătoare, când îl prăznuim pe Sfântul Mucenic Trifon, ocrotitorul orașului nostru și al viilor, doresc să vă adresez tuturor cele mai sincere gânduri de sănătate, pace și prosperitate.

Segarcea este un oraș cu tradiții adânc înrădăcinate în cultura viței de vie și a vinului, iar această moștenire ne definește identitatea, munca și speranțele. Sfântul Trifon rămâne simbolul binecuvântării roadelor pământului, al hărniciei și al credinței, valori pe care comunitatea noastră le păstrează și le transmite din generație în generație”, a declarat primarul din Segarcea, Nicolae Ștefan.

În această zona se găsesc soiuri nobile de vin, renumite de pe vremea regilor. Peste 600 de hectare de pământ sunt cultivate cu vie, iar multe vinuri au fost medaliate la nivel naţional și internaţional.