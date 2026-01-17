Tarife Digi RCS-RDS România 2026 | Cât costă „Abonamentul Nelimitat” acum

La început de 2026, Digi RCS-RDS a actualizat oferta pentru serviciile de telefonie mobilă. Cât costă „Abonamentul Nelimitat”.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al celor de la Digi, abonamentul va avea în continuare Internet și minute nelimitate în rețea, roaming inclus în Spațiul Economic European (SEE) și tarife reduse pentru apelurile efectuate în afara SEE.

Cât costă „Abonamentul Nelimitat” în 2026

Prețul final diferă, însă, în funcție de numărul de telefon portat în rețeaua Digi.

În prezent, tarifele lunare afișate de operator sunt următoarele:

5,08 euro/lună – pentru 1 număr portat, cu 7,8 GB internet incluși în roaming SEE

– pentru 1 număr portat, cu 7,8 GB internet incluși în roaming SEE 4,07 euro/lună – pentru 2 numere portate, cu 6,2 GB internet în SEE

– pentru 2 numere portate, cu 6,2 GB internet în SEE 3,56 euro/lună – pentru 3 numere portate, cu 5,4 GB internet în SEE

– pentru 3 numere portate, cu 5,4 GB internet în SEE 3,05 euro/lună – pentru 4 numere portate, cu 4,6 GB internet în SEE

Tariful de 3,05 euro/abonament se aplică tuturor clienților care achiziționează patru pachete Nelimitat,

Indiferent de varianta aleasă, Digi precizează că toți clienții beneficiază de:

Internet mobil nelimitat în România;

minute și SMS-uri nelimitate național;

roaming inclus în SEE, în limita traficului alocat;

tarife reduse pentru apeluri internaționale în afara SEE.

Operatorul subliniază că Internetul nelimitat este disponibil „indiferent de abonament”, inclusiv pentru pachetele mai ieftine, precum Optim 2 sau Optim 3, care pornesc de la 2,03 euro pe lună.

Reducerea până la pragul minim este condiționată de portarea numerelor dintr-o altă rețea. Oferta este valabilă pentru consumatorii care își mută numărul la DIGI și încheie un abonament mobil în perioada 2 decembrie 2025 – 1 februarie 2026, în magazinele DIGI sau online, pe site-ul companiei.

