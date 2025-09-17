Doi părinți din Iași, condamnați la închisoare după moartea copilului lor. Detalii tulburătoare au fost dezvăluite la proces

Doi tineri din Iași au fost condamnați definitiv la închisoare, după ce fiul lor, în vârstă de doar câteva luni, a murit în urma unor traumatisme craniene. La proces, judecătorii au stabilit că părinții sunt vinovați de neglijență gravă și au ignorat semnele evidente de deteriorare a stării de sănătate a copilului lor.

Diana Corbu, de 20 de ani, s-a mutat împreună cu Ionuț Ungureanu (26 de ani), concubinul ei, și cu bebelușul lor într-un apartament din zona Palas, scrie Ziarul de Iași.

Cei doi trăiau din banii obținuți de femeie din prostituție – ea presta servicii sexuale, iar bărbatul îi făcea rost de clienți, postând anunțuri pe Internet.

Anchetatorii au stabilit că, atunci când femeia primea bărbați în casă, copilul era scos la plimbare de către tată. Ionuț, însă, transporta bebelușul cu autoturismul personal, un BMW roșu, fără a folosi un scaun dedicat sau măcar o simplă „scoică”. Practic, micuțul era așezat pe bancheta mașinii, expus riscului de a se accidenta la fiecare frânare sau viraj.

Ceea ce de câteva ori s-a și întâmplat, după cum a reieșit din anchetă. Întreg cazul a fost descoperit în octombrie 2021, când bebelușul a fost adus la spital în stop cardio-respirator.

