Doi puști din București au pus Poliția și SMURD-ul pe jar. Un apel sinistru la 112 a mobilizat echipaje impresionante de intervenție

Doi copii de 13 ani au decis să chiulească de la ora de biologie, au mers în parcul Morarilor din Sectorul 2 și au zis să facă o glumă. Unul dintre ei a sunat la 112 și a spus că a căzut în lac, nu poate să iasă și se îneacă, publică Mediafax.

În jurul orei 8.30, polițiștii au fost sesizați prin apel 112 de către un copil care afirma că a căzut într-un lac și că se află în pericol de înec. Mai multe echipaje de poliție s-au mobilizat, echipaje ISU și un echipaj SMURD. Toate echipajele au făcut căutări și verificări în zona indicată.

Anchetă de amploare

În paralel, un alt echipaj s-a dus acasă la băiatul care a sunat la 112. Apoi au mers la școală, acolo unde trebuia să fie acest elev. Polițiștii au aflat că nu a venit la școală nici el, nici un alt elev. Au luat legătura și cu părinții celui de-al doilea elev.

Au mers în parc și aparținătorii elevilor. Acestora le-au răspuns copiii la telefon. Cei doi minori au fost găsiți la ieșirea din parc și s-a constatat că apelul la 112 nu corespundea realității, fiind făcută o glumă.

Băiatul care a sunat la 112 stă cu bunicii. Mama este plecată din țară, iar tatăl nu l-a recunoscut. Al doilea băiat este cel care l-a instigat pe primul să facă asta.

Aparținătorii celor doi copii au fost sancționați contravențional conform Legii nr. 61/1991, pentru nesupravegherea corespunzătoare a copiilor.

Poliția Capitalei subliniază că apelurile false la 112 nu reprezintă simple glume, ci fapte cu consecințe reale. Astfel de sesizări mobilizează resurse importante și pot întârzia intervenția în cazurile în care persoane aflate în pericol real au nevoie de sprijin imediat.

