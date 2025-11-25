Prima pagină » Actualitate » Doi români, arestați în Elveția după ce vameșii i-au descoperit cu mai multe BIJUTERII ascunse în pâine și în motorul mașinii

Doi români, arestați în Elveția după ce vameșii i-au descoperit cu mai multe BIJUTERII ascunse în pâine și în motorul mașinii

Mihai Tănase
25 nov. 2025, 09:39, Actualitate
Doi români, arestați în Elveția după ce vameșii i-au descoperit cu mai multe BIJUTERII ascunse în pâine și în motorul mașinii
Foto: Profimedia images

Doi români au fost arestați la frontiera elvețiană după ce vameșii au descoperit că aceștia aveau asupra lor mai multe bijuterii, printre care ceasuri și monede de aur ascunse în interiorul mașinii, unele dintre ele învelite în pâine. Obiectele fuseseră furate în timpul unui jaf din cantonul Zurich.

Incidentul a avut loc luni dimineață, când ofițerii Oficiului Federal pentru Vămi și Securitatea Frontierelor au oprit un autoturism cu număr de înmatriculare francez la punctul de trecere St. Margrethen. Verificarea vehiculului a ridicat rapid suspiciuni controlorilor vamali, motiv pentru care mașina a fost inspectată mai amănunțit, scrie Observatornews.ro.

„Comoara” din interior a ieșit imediat la iveală după ce vameșii au găsit mai multe bijuterii, ceasuri și o monedă elvețiană din aur ascunse în compartimentul motorului autoturismului. De asemenea, o parte dintre obiectele de valoare erau ascunse într-un mod „mai românesc”, învelite cu grijă în pâine, pentru a nu atrage atenția autorităților.

Bijuteriile proveneau dintr-un jaf în Zurich

Primele investigații au arătat că obiectele de valoare proveneau dintr-un jaf comis în cantonul Zurich. Cei doi ocupanți ai mașinii, ambii cetățeni români, au fost arestați pe loc și predați poliției cantonale St. Gallen.

Ulterior, cazul a fost transferat către poliția cantonului Zurich, care a preluat investigația.

Autoritățile elvețiene cercetează acum dacă cei doi bărbați au participat direct la furt sau dacă transportau bunurile pentru alte persoane implicate în rețea.

