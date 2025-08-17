Prima pagină » Actualitate » Doi spectatori au fost RĂNIȚI de o roată desprinsă de la o mașină, la Campionatul Național de Rally Cross. Una dintre victime se află în stare gravă

Doi spectatori au fost RĂNIȚI de o roată desprinsă de la o mașină, la Campionatul Național de Rally Cross. Una dintre victime se află în stare gravă

17 aug. 2025, 14:39, Actualitate
Doi spectatori au fost RĂNIȚI de o roată desprinsă de la o mașină, la Campionatul Național de Rally Cross. Una dintre victime se află în stare gravă
FOTO - Arhivă

Doi spectatori au fost răniți, duminică, de o roată desprinsă de la un autoturism, în timpul etapei a 4-a a Campionatului Național de Rally Cross. Competiția, care se desfășura în comuna Bughea de Sus, județul Argeș, a fost suspendată.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, ambele victime au fost preluate de echipaje medicale SMURD și SAJ și transportate la spital.

Una dintre victime, un bărbat de aproximativ 50 de ani, se află în stare critică, fiind supus manevrelor de resuscitare. Din fericire, persoana rănită a răspuns manevrelor de resuscitare, în momentul de față, prezentând semne vitale.

La fața locului au intervenit și polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală Valea Mare Pravăț, care au constatat că incidentul s-a produs pe un traseu aflat în afara drumului public, în timpul unui eveniment autorizat.

Șoferul implicat în competiție, un bărbat de 44 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung.

FOTO – Facebook.com/cupacampulung

Mediafax
Rogobete introduce formular online pentru raportarea pacienților trimiși către cabinete private
Digi24
VIDEO Cine este jurnalista care l-a întrebat direct pe Vladimir Putin dacă va continua să ucidă civili în Ucraina
Cancan.ro
Primele imagini cu Alina Eremia în superba rochie de mireasă! S-a căsătorit în secret cu Eduard Barbu
Prosport.ro
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
Adevarul
Transferul elevilor după clasa a IX-a, un fenomen? Peste 80 de cereri într-un singur liceu
Mediafax
Bunuri contrafăcute de peste 6.000 de lei, confiscate în judeţul Arad
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Alertă de inundații în 29 de județe! Hidrologii au emis cod galben de viituri pentru următoarele ore. Care sunt zonele afectate?
Antena 3
Un pensionar de 75 de ani i-a cerut soției divorțul după ce s-a îndrăgostit de o fată generată de inteligența artificială, pe internet
Digi24
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, durerea unei iubiri pierdute și moștenirea care șochează! Mesaj trist la o lună de la moartea lui Felix
Ce se întâmplă doctore
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
observatornews.ro
Șofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înainteze
StirileKanalD
Lanț uman în stațiunea Jupiter pentru salvarea a trei turiști, după ce a fost arborat steagul roșu. Cine este cel care a decedat
KanalD
Un român a murit în Grecia, după ce a căzut de pe un dig. Bărbatul nu a mai putut fi salvat
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Un bărbat a cumpărat o Toyota RAV4 nouă. După 2 ani a primit un mesaj ciudat de la reprezentață
Descopera.ro
MIT sau ADEVĂR: Râsul chiar poate să vindece?
Capital.ro
Apare o nouă taxă. Impozit pentru locuințele ocupate de proprietari
Evz.ro
Unde poți merge în vacanță cu cortul. Cele mai bune campinguri din România și Europa
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Bolnavii români îi pot raporta acum pe medici. Anunțul ministrului Sănătății: „Această practică este inacceptabilă şi nedemnă”. Cum și în ce condiții
Kfetele
Nicușor Dan a explicat motivul pentru care a ales să meargă la mănăstire de Ziua Marinei, și să nu participe la ceremoniile de la Constanța! Intențiile au fost legate de comunitate
RadioImpuls
Ioana Tufaru a ajuns din nou la spital, după ce i s-a făcut rău pe stradă: „Sper să trec cu bine peste toate!”. Ce i-au spus medicii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Aur și jad pentru viața de apoi: cum erau înhumați regii dinastiei Han