Doi spectatori au fost RĂNIȚI de o roată desprinsă de la o mașină, la Campionatul Național de Rally Cross. Una dintre victime se află în stare gravă

Doi spectatori au fost răniți, duminică, de o roată desprinsă de la un autoturism, în timpul etapei a 4-a a Campionatului Național de Rally Cross. Competiția, care se desfășura în comuna Bughea de Sus, județul Argeș, a fost suspendată.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, ambele victime au fost preluate de echipaje medicale SMURD și SAJ și transportate la spital.

Una dintre victime, un bărbat de aproximativ 50 de ani, se află în stare critică, fiind supus manevrelor de resuscitare. Din fericire, persoana rănită a răspuns manevrelor de resuscitare, în momentul de față, prezentând semne vitale.

La fața locului au intervenit și polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală Valea Mare Pravăț, care au constatat că incidentul s-a produs pe un traseu aflat în afara drumului public, în timpul unui eveniment autorizat.

Șoferul implicat în competiție, un bărbat de 44 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung.

FOTO – Facebook.com/cupacampulung