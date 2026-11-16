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Luca Niculescu, interviu în Financial Times. Premierul explică strategia României pentru reducerea deficitului în anul următor

Luca Niculescu, interviu în Financial Times. Premierul explică strategia României pentru reducerea deficitului în anul următor
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Premierul Luca Niculescu a declarat pentru Financial Times că România va continua să reducă deficitul bugetar în 2027, conform țintelor asumate. Șeful Guvernului a exclus, pe de altă parte, tăierile de pensii și beneficii sociale.

Publicația scrie că premierul Luca Niculescu și-a propus să reducă deficitul bugetar prin diminuarea sectorului public și recâștigarea încrederii în Guvern. Executivul format din tehnocrați și social-democrați vizează un deficit de 5,2% din PIB anul viitor, față de 7,8% în 2025, când România a avut cel mai mare deficit din UE.

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Luca Niculescu. Sursă foto: Mediafax Foto.

Tăierile de la pensii și beneficii sociale, excluse

„Evident, nu este o misiune simplă. Sper că acest lucru se va întâmpla rapid… Sunt destul de optimist”, a spus Luca Niculescu pentru Financial Times.

Luca Niculescu a anunțat „reforme îndrăznețe” pentru reducerea cheltuielilor publice, prin comasarea ministerelor și agențiilor și reorganizarea administrației locale și regionale. Premierul vrea și să îmbunătățească încasarea taxelor, în special a TVA.

Pe de altă parte, premierul a exclus tăierile pensiilor și ale beneficiilor sociale. Publicația notează că a fost „un punct nevralgic pentru social-democrați, care au dărâmat guvernul anterior în luna mai, retrăgându-se din coaliția de guvernare din cauza măsurilor de austeritate și a reformelor la companiile de stat, solicitate de Bruxelles drept condiție pentru deblocarea fondurilor UE”.

Niculescu: „Cred că primele semne sunt bune”

Planurile de reducere a deficitului au primit sprijinul opoziției de centru-dreapta și al UDMR. Între timp, datoria publică a României a depășit 61% din PIB, față de 35% în 2019. Instabilitatea politică a crescut riscul pierderii ratingului recomandat investițiilor și costurile de împrumut. Însă, formarea noului Guvern și angajamentele privind disciplina fiscală au redus îngrijorările piețelor, notează publicația.

Luca Niculescu consideră că primele reacții ale piețelor sunt pozitive. Premierul a invocat emisiunea recentă de obligațiuni, prin care România a atras 4,5 miliarde de euro la randamente favorabile, ca semn de încredere în noul Guvern și în măsurile adoptate.

„Cred că primele semne sunt bune”, spune prim-ministrul.

Financial Times notează că economia României dă semne de revenire, cu o creștere trimestrială a PIB-ului de 2,1%, după o perioadă de contracție. Creșterea anuală a fost de numai 0,1%. Niculescu vrea să atragă mai multe investiții străine și să stimuleze investițiile companiilor românești, mizând pe veniturile din energie și apărare.

Sursă foto: Mediafax Foto

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