Susținătorii lui Călin Georgescu au blocat drumul în fața Tribunalului Ilfov. Ciocniri cu jandarmii, un protestatar prăbușit la pământ/O femeie a îngenuncheat pe trecerea de pietoni/Poliția a restricționat traficul în zonă

Susținătorii lui Călin Georgescu au blocat drumul în fața Tribunalului Ilfov. Zeci de mașini sunt în coloană, așteptând să poată circula.

Atmosferă încinsă luni dimineață în fața Tribunalului Ilfov. După plecarea de la tribunal a fostului candidat la prezidențiale, protestatarii care se adunareseră acolo încă de la primele ore ale dimineții, au blocat strada și continuă să scandeze lozinci pro Călin Geogescu. Aceștia strigă ”Ați arestat un om nevinovat”, ”Nu patrioții, arestați hoții”, ”Călin Georgescu este președinte”.

Protestarii s-au ciocnit cu jandarmii, forțele de ordine încercând să deblocheze strada și să elibereze traficul, mai ales că s-au adunat zeci de mașini. Un protestatar s-a prăbușit la pământ spunând că a fost împins de jandarmi, o femeie a îngenucheat pe trecerea de pietoni, iar o alta traversează strada spunând că se simte ca pe podiumul de la Milano.

În timp ce o jurnalistă încerca să transmită de la fața locului, protestarii strigau ”presă mincinoasă”. Continuă discuțiile în contradictoriu cu jandarmii care încearcă să tempereze situația.

Ce spune Jandarmeria / Poliția a restricționat traficul în zonă

”În timpul adunării publice desfășurate în fața sediului Tribunalului Ilfov, o parte dintre participanți au pătruns pe carosabil, blocând circulația rutieră. Înțelegem importanța dreptului fiecărei persoane de a-și exprima liber opiniile și de a participa la adunări publice. În același timp, facem apel la responsabilitate, pentru că siguranța tuturor trebuie să rămână o prioritate.

Blocarea circulației poate crea situații periculoase atât pentru participanți, cât și pentru ceilalți cetățeni. De asemenea, poate îngreuna deplasarea ambulanțelor, a autospecialelor de pompieri și a altor echipaje de intervenție, precum și circulația mijloacelor de transport în comun.

La fața locului se află echipele de dialog ale Jandarmeriei Capitalei, ușor de recunoscut după vestele albastre inscripționate. Colegii noștri sunt acolo pentru a comunica permanent cu participanții, pentru a oferi informații și pentru a explica prevederile legale aplicabile. Pentru asigurarea măsurilor de protecție a persoanelor aflate în partea carosabilă și gestionarea corespunzătoare a fluxurilor de trafic, Brigada Rutieră a dispus restricționarea traficul rutier pe Bulevardul Tudor Vladimirescu de la intersecția cu Calea Rahovei către Calea 13 Septembrie.

Este recomandat conducătorilor de vehicule să utilizeze rute alternative pentru a evita zonele în care au fost instituite restricții de circulație. De asemenea, le recomandăm să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren.

Precizăm că, în funcție de evoluția situației din teren și de numărul participanților la adunarea publică, circulația rutieră poate fi restricționată suplimentar, în mod dinamic, pentru protejarea atât a persoanelor aflate pe partea carosabilă, cât și a celorlalți participanți la trafic.

Ne dorim ca fiecare persoană să își poată exprima punctul de vedere în siguranță, fără ca acest lucru să pună în pericol alte persoane. De aceea, îi rugăm pe participanți să dea dovadă de calm, să coopereze cu forțele de ordine și să contribuie la desfășurarea adunării publice în condiții de siguranță”, a transmis Jandarmeria.

Călin Georgescu, în arest din 29 septembrie

Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul instrumentat de DIICOT în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ancheta vizează un presupus prejudiciu de 1,1 milioane de euro, în urma unor tranzacții financiare care nu s-ar mai fi concretizat.