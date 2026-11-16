AUR înregistrează prima scădere importantă din ultimul an și jumătate în sondajele de opinie, pierzând peste 5 puncte procentuale în doar două luni. În schimb, PSD recuperează din terenul pierdut în preferințele electoratului cu aproape 6 puncte, revenind la 24,6% din intențiile de vot.

Potrivit celui mai recent sondaj INSCOP Research, partidul condus de George Simion rămâne pe primul loc în rândul votanților, cu 34,6%, dar avansul său se reduce simțitor față de precedentele sondaje.

O alianță PNL-USR ar depăși PSD

Cercetarea mai arată că o eventuală alianță PNL-USR ar putea schimba raportul de forțe: cele două partide ar urca împreună pe locul al doilea, înaintea PSD. Alianța s-ar apropia la mai puțin de 3 puncte procentuale de AUR în rândul alegătorilor hotărâți să meargă la vot.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 34,6% dintre alegătorii care și-au exprimat opțiunea de vot ar alege AUR. Procentul este în scădere față de septembrie, când formațiunea naționalistă era cotată la 39,7%, potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research.

PSD câștigă 6 puncte

PSD se situează pe locul al doilea, cu 24,6%, în creștere cu 5,9 puncte procentuale față de precedentul sondaj, când se afla la un procent de 18,7%. Un alt mare partid, PNL, este creditat cu 15,1% din intențiile de vot, față de 16,3% în luna septembrie. USR ar obține 11,9%, comparativ cu 9% în cercetarea precedentă.

Din rândul celorlalte formațiuni, UDMR este cotat la 3,9%, SENS la 3%, SOS România la 2,1%, iar POT la 1,8%. Un candidat independent ar obține 1,6%, în timp ce 1,3% dintre respondenți ar vota cu un alt partid.

Dacă PNL și USR ar candida împreună ar ocupa locul 2

Sondajul INSCOP a testat, în premieră, și varianta în care PNL, USR și alte formațiuni ar participa la alegeri într-o alianță electorală. În acest scenariu, AUR s-ar menține pe prima poziție, cu 35,7% din intențiile de vot. Alianța PNL-USR ar ocupa poziția a doua, cu 28,2%, urmată de PSD, cu 23%.

Celelalte formațiuni ar obține procente mai mici: UDMR – 3,8%, SENS – 2,8%, POT – 2,5% și SOS România – 2,4%. Un candidat independent ar fi preferat de 1,1% dintre respondenți, iar 0,5% ar opta pentru un alt partid.

Raportat strict la persoanele care au declarat că ar merge sigur la vot, clasamentul arată astfel: AUR – 35%, alianța PNL-USR – 32,1% și PSD – 20,9%. UDMR ar obține 4,1%, SENS – 3,2%, SOS România – 1,8%, iar POT – 1,6%.

Ștefureac: PSD a recuperat o parte din votanți

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, susține că încheierea crizei politice și formarea noului Guvern au avut efecte vizibile asupra preferințelor electoratului.

„AUR pierde, pentru prima dată în ultimele 18 luni, aproximativ 5 procente, ajungând la un scor sub 35%. Corelat cu această scădere a AUR, PSD crește cu aproximativ 6 procente. Cea mai probabilă ipoteză fiind că social-democrații recuperează o parte dintre votanții pierduți în favoarea AUR”, a spus acesta.

Ștefureac a mai arătat că avansul PSD ar putea fi legat și de creșterea de susținere de care beneficiază, de regulă, un partid în prima lună după instalarea la guvernare, în special după o perioadă îndelungată de criză politică.

Referitor la alianța PNL-USR, directorul INSCOP Research estimează că rezultatele arată un potențial electoral important, care ar putea încuraja apariția unor formule politice alternative.

Cum a fost realizat sondajul INSCOP

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research a fost realizat în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026, prin metoda mixed-mode secvențial (CATI – CAWI), pe un eșantion de 1.197 de persoane, reprezentativ pentru populația adultă neinstituționalizată a României.

Dintre respondenți, 1.081 au participat prin interviuri telefonice, iar 116 prin completarea online a chestionarului. Eroarea maximă admisă este de ±2,8%, la un nivel de încredere de 95%.

Datele privind intenția de vot pentru partide sunt raportate la respondenții care și-au exprimat o preferință electorală, indiferent dacă au declarat că vor merge sau nu sigur la vot.