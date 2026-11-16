Două drone, descoperite în derivă în Marea Neagră. Scafandrii militari români intervin pentru neutralizarea acestora

Două drone aeriene au fost descoperite în derivă în Marea Neagră, în apropierea litoralului românesc, de o aeronavă militară franceză aflată într-o misiune NATO.

Scafandrii militari români specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive intervin luni pentru a verifica obiectele și a stabili dacă reprezintă un pericol.

”O echipă de scafandri militari specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive (EOD) din cadrul Forțelor Navale Române va efectua luni, 16 noiembrie, evaluarea pirotehnică a unor elemente de dronă aeriană semnalate în derivă la aproximativ 45 de mile marine est de Mangalia. Echipa va acționa de la bordul șalupei maritime MAI 3064 a Gărzii de Coastă. De asemenea, o a doua echipă EOD se va deplasa la bordul unui dragor al Forțelor Navale Române pentru intervenția asupra unor elemente de dronă aeriană semnalată în zona Sfântu Gheorghe”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

Prezența a două drone aeriene în derivă în Marea Neagră a fost semnalată duminică

Aeronava Atlantique 2 a Marinei Naționale Franceze a semnalat, în data de 15 noiembrie, prezența a două drone aeriene în derivă în Marea Neagră, la aproximativ 45 de mile marine est de Mangalia, respectiv 53 de mile marine est de Chituc. Aeronava este dislocată în România pentru îndeplinirea operațiilor de descurajare desfășurate sub egida NATO.

”Acțiunile se desfășoară în baza planului comun al Comandamentului Componentei Navale și al Gărzii de Coastă privind căutarea, descoperirea, identificarea și distrugerea obiectelor neidentificate și a minelor marine. Totodată, gruparea navală de combatere a minelor marine MCM Black Sea se va deplasa de la Varna către Constanța și va rămâne în zonă până la 18 noiembrie”, a mai spus MApN.