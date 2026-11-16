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Ministerul Finanțelor deblochează finanțarea pentru termoficare, în sezonul rece 2026-2027. Până când pot solicita primăriile banii

Ministerul Finanțelor deblochează finanțarea pentru termoficare, în sezonul rece 2026-2027. Până când pot solicita primăriile banii
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Ministerul Finanțelor a deblocat împrumuturi de 300 de milioane de lei pentru primăriile care trebuie să asigure încălzirea în iarna 2026–2027. Fondurile pot fi folosite pentru plata facturilor restante, producerea și furnizarea agentului termic și acoperirea pierderilor din sistemele centralizate. Cererile pot fi depuse până la 31 decembrie 2026.

Primăriile pot depune cererile de împrumut exclusiv online, până la 31 decembrie 2026 inclusiv. Sumele aprobate vor fi virate în maximum 7 zile lucrătoare de la semnarea convenției.

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Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: Mediafax Foto.

Nazare: „Le cer primarilor să nu aștepte ultima zi: iarna nu ține cont de calendarul administrativ”

Alexandru Nazare spune că Ministerul Finanțelor a sprijinit primăriile prin deblocarea a 2 miliarde de lei pentru plata restanțelor și prin alte măsuri destinate serviciilor sociale. Ministrul a precizat că cele 300 de milioane de lei pentru termoficare sunt disponibile, iar primarii sunt îndemnați să depună cererile din timp, fără să aștepte termenul-limită.

„Anul acesta am sprijinit autoritățile publice locale cu fiecare instrument pe care îl are Ministerul Finanțelor. Am deblocat 2 miliarde de lei prin mecanismul de compensare a plăților restante, am dat primăriilor dreptul să își folosească excedentul pentru protecția copilului, pentru persoanele cu dizabilități și pentru vârstnici și vom face demersuri ca autoritățile să aibă resursele necesare ca proiectele PNRR care au fost începute să fie și terminate.

Acum punem 300 de milioane de lei la dispoziția orașelor cu sistem centralizat de termoficare, pentru ca nicio familie să nu intre în iarnă cu teama că rămâne fără căldură.

Banii sunt în Trezorerie, normele sunt publicate, procedura este simplă și exclusiv electronică, iar sumele ajung în conturile primăriilor în cel mult șapte zile lucrătoare de la semnarea convenției. Le cer primarilor să nu aștepte ultima zi: iarna nu ține cont de calendarul administrativ.

Ministerul Finanțelor și-a îndeplinit atribuțiile la timp. Acum fiecare leu trebuie să ajungă acolo unde contează – în căldura din casele oamenilor” , a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Ministerul Finanțelor deblochează finanțarea pentru termoficare, în sezonul rece 2026-2027: cine beneficiază și ce prevede mecanismul?

Mecanismul se adresează primăriilor care asigură încălzirea centralizată. Împrumuturile pot acoperi costurile producerii, transportului și furnizării agentului termic, facturile restante și pierderile sistemului. Plafonul total este de 300 de milioane de lei. Fiecare primărie poate primi maximum 75 de milioane de lei dacă deservește cel puțin 80.001 locuințe, respectiv 25 de milioane de lei dacă deservește cel mult 80.000 de locuințe.

Împrumuturile au dobânzi fixe, calculate în funcție de perioada de rambursare, între 1 și 2 puncte procentuale peste ROBOR la 3 luni. Perioada de rambursare este de 1-10 ani, cu o perioadă de grație de 12 luni pentru principal. Primăriile pot rambursa anticipat, integral sau parțial.

Pentru accesarea banilor este necesar avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, iar autoritățile nu trebuie să aibă restanțe la împrumuturile anterioare. Sumele sunt rambursabile, iar dobânzile ajung la bugetul Trezoreriei Statului.

„OUG nr.43/2026 a fost adoptată de Guvern la 30 octombrie 2026, la propunerea Ministerului Finanțelor, și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.915 din aceeași zi. Ordonanța răspunde dificultăților financiare ale operatorilor de termoficare din subordinea autorităților locale la achiziția combustibilului pentru sezonul rece 2026-2027”, arată Ministerul Finanțelor.

Ordonanța permite primăriilor să garanteze, până la 31 martie 2027, împrumuturile operatorilor de termoficare pentru achiziția de combustibil. Autoritățile locale pot contracta direct astfel de împrumuturi de la bănci până la 31 decembrie 2026, cu respectarea regulilor privind ajutorul de stat.

Măsura se adaugă altor forme de sprijin acordate primăriilor în 2026. Printre acestea se numără 2 miliarde de lei pentru plata restanțelor, folosirea excedentelor bugetare pentru servicii sociale și finalizarea proiectelor PNRR, precum și posibilitatea utilizării fondurilor necheltuite din programul „Anghel Saligny” pentru plata facturilor.

Termenul-limită pentru depunerea solicitărilor

Primăriile pot depune solicitările până la 31 decembrie 2026, inclusiv. Documentele trebuie trimise exclusiv electronic, la adresa [email protected], fiecare într-un fișier separat și semnat electronic de ordonatorul principal de credite. Cererile depuse după termen nu vor fi luate în considerare, cu excepția completărilor solicitate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale.

Dosarul trebuie să conțină cererea de împrumut, calculul gradului de îndatorare, situația datoriei publice locale și mai multe declarații pe propria răspundere. Sunt necesare și hotărârea consiliului local, confirmarea Trezoreriei privind conturile și execuțiile bugetare din ultimii 3 ani. Cererile vor fi analizate în ordinea înregistrării.  Mecanismul este reglementat prin OUG 43/2026 și Ordinul ministrului Finanțelor nr. 1.540/2026.

Sursă foto: Mediafax Foto

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