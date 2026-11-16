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Reacția dură a Moscovei după acuzațiile SRI referitoare la un atac cibernetic asupra unei agenții guvernamentale din România: „Încă o invenție a serviciilor românești pe tema atacurilor hibride!”

Reacția dură a Moscovei după acuzațiile SRI referitoare la un atac cibernetic asupra unei agenții guvernamentale din România: „Încă o invenție a serviciilor românești pe tema atacurilor hibride!”
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Ambasada Rusiei în România respinge acuzațiile Serviciului Român de Informații privind atacul cibernetic comis asupra unei instituții guvernamentale din România, care ar fi avut loc la finalul anului 2025. 

În decembrie 2025 , atacatorii cibernetici au exploatat o serie de puncte vulnerabile la nivelul sistemelor de operare Microsoft de la o agenție guvernamentală. Centrul Național Cyberint a intervenit și l-a oprit, a transmis Serviciul Român de Informații.

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SRI susține că Rusia a fost în spatele atacului cibernetic din decembrie 2025

SRI susține că APT Turla a fos în spatele atacului cibernetic, dar Ambasada Rusiei din România a respins acuzațiile și și-a exprimat reacția pe 12 noiembrie 2026 la solicitarea Reuters. Agenția de știri britanică n-a publicat răspunsul dat, a precizat ambasada.

Întrebarea agenției Reuters a fost:

„Serviciul Român de Informații (SRI) a declarat miercuri că un grup de hackeri cu legături în Rusia, APT Turla, a lansat un atac cibernetic asupra unei instituții guvernamentale române, a cărei nume nu a fost dezvăluită, în decembrie 2025. Compania de securitate cibernetică ESET a precizat marți că atacul a vizat mesaje de e-mail trimise către sau primite dinspre UE și NATO. Care este reacția ambasadei sau guvernului rus referitor la declarația SRI? Cum comentați acuzațiile privind implicarea Rusiei în această intruziune?”

Ambasasa Rusiei: „Încă o invenție”

Ambasada Rusiei de la București a publicat răspunsul pe pagina de Facebook, acuzând SRI că urmărește să discrediteze Federația Rusă prin alte noi acuzații că ar desfășura un război hibrid împotriva României:

„Aceasta este încă o invenție a serviciilor de informații române, parte a narațiunii lor constante ale „atacuri hibride” fanteziste ale Rusiei. N-au nicio legătură cu realitatea și urmărește discreditarea țării noastre.”, a precizat Ambasada Rusiei pe pagina de socializare.

Ambasada acuză că presa din România n-a prezentat dovezi concrete despre atacul cibernetic comis la finalul anului 2025.

„Ca de obicei, partea română nu a prezentat nicio dovadă concretă. Astfel de provocări informaționale nu merită, practic, nicio atenție serioasă, întrucât nu se bazează pe nimic.”, a conchis Ambasada Rusiei.

Sursa Foto: Profimedia

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