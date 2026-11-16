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Luca Niculescu discută cu primarii despre comasarea localităților mici. Guvernul pregătește stimulente financiare pentru reorganizarea administrației

Luca Niculescu discută cu primarii despre comasarea localităților mici. Guvernul pregătește stimulente financiare pentru reorganizarea administrației
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Premierul Luca Niculescu discută, în cadrul Adunării Generale a Asociației Municipiilor din România (ADR), cu primarii municipiilor despre reforma administrativ-teritorială și comasarea voluntară a comunelor cu mai puțin de 1.500 de locuitori. Planul vizează cel puțin 429 de localități, iar Guvernul ia în calcul stimulente financiare pentru administrațiile care acceptă să intre în acest proces.

Discuțiile au loc într-un moment în care PSD pregătește primele propuneri pentru reorganizarea administrației publice și a companiilor de stat. Reforma ar putea include și reducerea numărului de județe, de la 41 la 17, precum și reorganizarea unor orașe mici.

În cadrul evenimentului, premierul Luca Niculescu a transmis că o colaborare strânsă între Guvern și primarii municipiilor din România este esențială pentru obținerea unor rezultate bune și pentru asigurarea bunăstării cetățenilor. Acesta a afirmat că stabilirea calendarului bugetar reprezintă unul dintre angajamentele Executivului. Totodată, Niculescu a subliniat importanța gestionării resurselor și le-a cerut primarilor să dea dovadă de responsabilitate în cheltuirea banului public.

Comasarea voluntară ar putea începe până în martie 2027 

Prima etapă a reformei ar urma să se bazeze pe acordul administrațiilor locale. Autoritățile iau în calcul un calendar care prevede comasarea voluntară a comunelor mici până la 1 martie 2027, înaintea unei eventuale etape obligatorii.

Premierul Luca Niculescu a declarat anterior că Guvernul ar putea aloca bani pentru a încuraja localitățile să se unească. Sumele și condițiile de acordare vor depinde de modul în care va evolua procesul.

„În funcție de cum va evolua acest proces, vor exista niște bani în buget pentru a impulsiona aceste localități să vină împreună. În funcție de cum va funcționa, vom vedea și pașii următori”, a explicat premierul.

Guvernul analizează și reorganizarea județelor

Proiectul discutat în PSD prevede reducerea numărului de județe la 17. De asemenea, orașele cu mai puțin de 10.000 de locuitori ar putea trece printr-un proces de comasare sau ar putea reveni la statutul de comună.

Pentru a convinge administrațiile locale să accepte schimbările, planul include investiții de aproximativ patru miliarde de lei în infrastructură și reduceri de până la 50% la impozitele pe clădiri și terenuri. Aceste facilități ar urma să încurajeze participarea voluntară la reorganizare.

Primarii au opinii diferite asupra reformei

Propunerea împarte administrațiile locale. Unii primari susțin că unirea comunelor mici ar putea îmbunătăți capacitatea administrativă și accesul la finanțări pentru proiecte. Alții se tem că reforma va duce la desființarea unor primării, la reducerea numărului de posturi și la distanțe mai mari pentru locuitorii care au nevoie de servicii publice.

Premierul nu exclude nici asumarea răspunderii Guvernului pentru această reformă, însă spune că autoritățile vor analiza mai întâi rezultatele etapei voluntare.

În paralel, conducerea PSD urmează să discute primele propuneri privind reorganizarea instituțiilor și companiilor de stat. Vicepremierul Marian Neacșu coordonează acest proiect și va prezenta un prim document de lucru.

Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.

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