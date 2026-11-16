Cea mai scandaloasă telenovelă din Big Tech continuă: Fondatorul Nvidia urmează să ajungă la audieri în fața Congresului, iar Megaspeed se distanțează de amanta suspectată de spionaj în favoarea Chinei. „Va fi efectuată o investigație internă amănunțită”

Alice Huang, amanta fostului director al companiei Nvidia, Jensen Huang, n-a mai avut niciun rol executiv la compania Megaspeed din august 2025.

„Megaspeed nu comentează cu privire la afacerile personale și private ale doamnei Huang”, a transmis compania într-un comunicat.

„Compania a angajat un consilier juridic extern pentru a efectua o investigație internă amănunțită”, a precizat compania.

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Megaspeed se apără că desfășoară activități legale și anunță o investigație internă

Suspectată de spionaj în favoarea Republicii Populare Chineze, Alice Huang a fost directoarea companiei din Singapore până în august 2025.Megaspeed este un important cumpărător de plăci video sau unități de procesare grafică fabricate de Nvidia, utilizate pentru antrenarea și rularea modelelor de inteligență artificială.

Scandalul recent de la Nvidia a ridicat suspiciuni că cipurile AI de înaltă performanță fabricate de Nvidia ar fi ajuns în China, în ciuda restricțiilor impuse de SUA privind exportarea acestoa.

Megaspeed a precizat că este la curent cu ultimele știri ce conțin afirmații despre activitatea companiei, lanțul de aprovizionare și operațiunile globale, dar că „nu sunt susținute de dovezi verificabile”, potrivit BBC News. Compania Megaspeed a adăugat că desfășoară activități comerciale legitime și legale.

Șeful Trezoreriei din SUA, Scott Bessent, a cerut ca următorul director execuitiv al Nvidia să fie recrutat din afara companiei și a criticat Departamentul de Comerț al SUA, condus de colegul său de cabinet, Howard Lutnick, pentru că nu a supravegheat corespunzător exportul de cipuri de înaltă performanță.

Despre scandalul deceniului din Big Tech

Alice Huang a fost director în cadrul companiei Megaspeed până la finalul anului 2023, potrivit grupului de analiză C4ADS. Ea a fost vizată de o anchetă a autorităților din Singapore din februarie 2025. Din august 2025, ea n-a mai avut niciun rol executiv în companie.

Administrația Trump a fost înștiințată despre relația extraconjugală dintre directorul Nvidia și fosta directoare Megaspeed. China a respins acuzațiile că Alice Huang ar fi spion și a avertizat SUA să nu folosească acest scandal drept pretext pentru impunerea unei blocade tehnnologice în domeniul AI.

Fondatorul Nvidia va depune mărturie în fața comisiilor din Congresul SUA

Între timp, congresmanul american John Moolenaar a dclarat că Jensen Huang, care a demisionat săptămâna trecută de la conducerea Nvidia, este gata să depună mărturie în fața Comisiei Speciale a Camerei Reprezentanților privind situația.

El va depune mărturie și în fața Comisiei pentru Afaceri Externe și a Comisiei de Informații. Comisiile au amenințat că vor emite citații oficiale pe numele lui Jensen Huang în cazul în care nu s-ar fi conformat. Fostul director Nvidia ar putea depune mărturie în spatele ușilor închise. Data la care va avea loc urmează să fie stabilită în curând.

Elon Musk, directorul de la SpaceX, care a spus că este dispus să-l angajeze, a anunțat că vrea să obțină sprijin pentru reinstalarea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia.

Sursa Foto: Profimedia