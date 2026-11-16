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Stenograme. Ședință tensionată a PSD în legătură cu reforma companiilor de stat. Grindeanu, atac la Bolojan și UDMR: „Să vină să facă moțiune!”

Luiza DobrescuOlga Borșcevschi
Stenograme. Ședință tensionată a PSD în legătură cu reforma companiilor de stat. Grindeanu, atac la Bolojan și UDMR: „Să vină să facă moțiune!”
Sorin Grindeanu / Foto - Mediafax
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Reforma companiilor de stat este din nou pe masa Partidului Social Democrat, care a intrat luni în ședință. Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a lansat critici la adresa fostului premier Ilie Bolojan și a modului în care acesta a făcut reformele administrative, spun sursele Gândul. Liderul social-democrat a subliniat că reforma administrației și reorganizarea României reprezintă cea mai importantă reformă din istoria României și că, dacă unii sunt nemulțumiți, atunci să vină cu moțiune de cenzură în Parlament.

Grindeanu, nervos în ședința PSD

Potrivit surselor Gândul, Grindeanu a spus că reforma administrației trebuie aplicată unitar pe întreg teritoriul României și a avertizat că nu pot exista reguli diferite pentru anumite comunități. Totodată, acesta a afirmat că ar fi „o onoare” ca Guvernul să cadă dacă reforma nu va fi adoptată.

„Pe subiectul comasării trebuie să spunem foarte clar că reforma administrativă se aplică întregii Românii, pentru că este o reformă administrativă a României. Nu doar în localitățile românești! Nu pot fi două reguli, în care unii să fie speciali. Asta nu merge.

Sigur că trebuie respectate toate principiile și drepturile minorităților. Dar regulile pe teritoriul României trebuie să fie aceleași și la Olt, și la Botoșani, și la Harghita, și la Covasna”, a declarat Grindeanu.

Grindeanu

Grindeanu

Grindeanu îl atacă pe Bolojan: „Asta a fost marea reformă”

Președintele PSD a criticat și măsurile de reformă administrativă asociate fostului premierului Ilie Bolojan. Grindeanu a susținut că unele dintre concedierile făcute la nivelul administrației au fost urmate de reangajări prin intermediul companiilor primăriilor sau al Asociației Comunelor din România (ACOR).

„Bolojan a făcut reforme dând niște femei de serviciu afară, care mai apoi au fost recuperate prin companii ale primăriei sau ACOR. Asta a fost marea reformă a lui Bolojan. O butaforie”, a precizat șeful PSD.

Acesta a criticat și măsurile privind contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS), făcând referire la mame și persoane cu dizabilități.

„Și să pună CASS la mame și invalizi. De asta îi doare când văd că se face o reformă reală și bâjbâie și nu știu ce să spună”, a adăugat Grindeanu.

Benea: „Dacă trebuie să cerem voie de la UDMR, atunci AUR va ajunge la 60%”

În aceeași ședință, europarlamentarul PSD Dragoș Benea a criticat pozițiile UDMR privind reforma administrativă și a vertizat asupra consecințelor politice ale unui eventual blocaj.

„Am văzut pozițiile abrupte ale UDMR pe temă. Dacă trebuie să cerem voie de la UDMR să facem reformă administrativă, atunci AUR va ajunge la 60 la sută”, a spus europarlamentarul social-democrat.

Declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor interne din PSD privind restructurarea la nivel guvernamental și reforma administrației.

Miniștrii PSD au avut de transmis propuneri vicepremierului Marian Neacșu, desemnat de partid coordonator pentru restructurarea companiilor de stat și a agențiilor.

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